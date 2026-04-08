Plenković stiže u Sabor, a ovaj put ima poseban razlog za zadovoljstvo

Nakon jednotjedne stanke, zastupnici se vraćaju u saborske klupe, a nova sjednica počinje aktualnim prijepodnevnom na kojem će zastupnici postavljati pitanja premijeru Andreju Plenkoviću i ministrima.

Za pitanja se prijavilo 39 zastupnika, a ždrijebom je odlučeno da će prvo pitanje postaviti nezavisni zastupnik Armin Hodžić dok će aktualac svojim pitanjem zatvoriti Magdalena Komes (HDZ).

Plenković ima posebnog razloga za zadovoljstvo jer vladajući u 10. saborsku sjednicu ulaze pojačani za još jedan glas, Darka Vuletića čelnika HSS-a. On je nakon što je Krešo Beljak stavio mandat u mirovanje, odlukom stranke prešao u redove parlamentarne većine koja sada sada broji 79 ruku.

Osim toga, premijer danas slavi i 56 rođendan.

Nakon aktualnog prijepodneva, Plenković će podnijeti Izvješće o održanom redovnom sastanku Europskog vijeća 19. ožujka na kojem se raspravljalo o situaciji u Ukrajini i Bliskom istoku te o konkurentnosti i jedinstvenom tržištu EU-a.

U nastavku tjedna zastupnici će raspraviti Zakon o priuštivom stanovanju u drugom čitanju te dopune Zakona o tržištu kapitala u hitom postupku i izmjene Zakona o elektroničkim komunikacijama u drugom čitanju.

Sabor treba izabrati tri nova ustavna suca, s obzirom na to da trojici dosadašnjih u nedjelju 12. travnja istječe mandat te predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda, budući da je to mjesto upražnjeno već više od godinu dana, no, kako su obje pregovaračke strane čvrsto ukopane u svojim rovovima, neizvjesno je kada i hoće li do novih izbora u tim sudskim instancama doći.