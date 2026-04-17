Imali su ključnu ulogu u razotkrivanju afere Skijaški savez, čelni čovjek objasnio kako otkrivaju sumnjive transakcije: "To je trajalo neko vrijeme..."

Veliku ulogu u razotkrivanju sumnjivih transakcija u aferi Skijaški savez imao je Ured za sprječavanje pranja novca.

Kako su došli do podataka i tko im sve dojavljuje, otkrio je šef Ureda Ante Biluš u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Josipom Krajinović.

Koliko ste ranije doznali za ove sumnjive transakcije prije nego je afera postala javna?

"Pa ovako, Ured za sprječavanje pranja novca je u okviru svojih poslova i nadležnosti aktivno surađivao s nadležnim tijelima koja su radila na ovom predmetu, a prvenstveno tu mislim na Uskok, nadležno državno odvjetništvo, policiju i Poreznu upravu koja je aktivno sudjelovala. Što se tiče vremena, vremenski je to trajalo neko vrijeme, ne mogu sad ulaziti u detalje, ali ono što mogu potvrditi je da smo aktivno surađivali u okviru svojih zakonskih ovlasti, provodili analize i o tome obavještavali nadležna tijela", rekao je.

Što je sve vaš ured mogao poduzimati u ovom slučaju, a da možete reći?

"Pa ono što je Ured mogao poduzimati izvire iz zakonskih ovlasti, znači mi smo prikupljali obavještajne finacijske podatke iz Hrvatske i iz inozemstva pošto je ovaj slučaj imao inozemni karakter. Te podatke smo prikupljali, pa ih analitički obrađivali i o tome obavještavali tijela kaznenog progona", dodao je.

Kako ide ta suradnja u inozemstvu, od koga sve možete dobiti obavijesti?

"Ured ima aktivnu suradnju s financijsko-obavještajnim jedinicama diljem svijeta. Ta suradnja je dosta intenzivna, obavlja se na dnevnoj razini. Ono što je bitno je da se traži određeni reciprocitet - isto kao što mi, kad tražimo podatke i analize, ih očekujemo od međunarondih karaktera, tako i oni od nas. Ovo je bio jedan od takvih slučajeva gdje smo dosta intenzivno i aktivno surađivali s našim međunarodnim partnerima", objasnio je.

S obzirom na to da se ovdje sumnja da se godinama izvlačio novac, koliko je teško razotkriti ovakve stvari, pratiti trag novca, koliko toga može proći ispod radara?

"Ja bih se tu zadržao na nekim podacima koje može analizirati Ured, a mi smo tu dosta ovisni o informacijama koje dobijemo iz Hrvatske ili inozemstva i u tom kontekstu je s naše strane to neki izvor informacija koji nama može biti okidač u ovom ili bilo kojem drugom predmetu, neovisno o kakvoj vrsti kriminala se radi", rekao je Biluš.

Ante Biluš, šef Ureda za sprječavanje pranja novca Foto: DNEVNIK.hr

Često se događa da ovakve afere imaju međunarodni karakter. Zašto je to tako, je li to neki pogodniji način za izvlačiti novac?

"Isto kao što državna tijela surađuju i unutar države i s međunarodnim partnerima, tako i osobe koje su sklone, u ovom našem kontekstu prikrivati nezakonita sredstva, traže načine kako otežati kasnije otkrivanje, praćenje, istraživanje. Dosta često u našim predmetima, kad radimo analitičke obrade, vidimo taj međunarodni karakter - bilo da imate transakcije s inozemstvom, bilo da imate neke strane državljane koji su uključeni u neke aktivnosti u Republici Hrvatskoj", poručio je.

Kolika je vaša učinkovitost, koliko prijava?

"Što se tiče općih statističkih podataka, nama su glavni izvor informacija, odnosno okidač za našu analitičku obradu, prijave sumnjivih transakcija koje dobijemo od banaka i drugih obveznika iz Hrvatske, kojih je na godišnjoj razini oko 5 tisuća, odnosno - informacije koje dobivamo od naših međunarodnih partnera i inozemnih financijsko obavještajnih jedinica. To je intenzivna razmjena informacija na dnevnoj razini, iako brojčano to nije tako kao u odnosu na prijave od strane obveznika banaka i drugih, ali na dnevnoj razini se razmjenjuju podaci otvaraju predmeti...", objasnio je.

Postupate li više na temelju prijava ili idete sami u provjere?

"Postupamo na temelju prijava. Mi imamo dosta intenzivne ovlasti i intenzivne količine obavještajnih podataka koje možemo prikupiti, a mi tu moramo zaista imati ne samo pravni temelj nego i informacije temeljem kojih onda te svoje ovlasti i koristimo", nadodao je.

Možemo li ovdje govoriti da su možda sportski savezi ranjivija udruženja gdje je pogodnije tlo za izvlačenje novca ili nema pravila?

"Pa ja tu ne bih ulazio, stvarno nije iz domene naše nadležnosti, u ovom konkretnom slučaju tako se dogodilo da je riječl o sportskom savezu, ali mi istražujemo sumnjive aktivnosti, sumnjive transakcije u odnosu na pranje novcsa u odnosu na bilo koje vrste i pravnih i fizičkih osoba, tako da stvarno što se ovog dijela tiče ne bih mogao ni potvrditi niti nešto dalje govoriti."

Je li u Hrvatskoj pogodno tlo za pranje novca?

"Pa ono što ja mogu reći je da je, ispred Ministarstva financija i Ureda za sprječavanje pranja novca, Hrvatska u zadnjih nekoliko godina poduzela i niz strateških mjera i aktivnosti, ojačala sustav sprječavanja pranja novca i sad stvarno možemo reći i da je na ovom preventivnom dijelu, znači kod banaka i drugih obveznika, ali tako i na represivnom dijelu, je stvarno sustav na jednoj zavidnoj razini", zaključio je Biluš.

