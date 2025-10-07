Plenković: "Nema kontakta s Milanovićem o Vrhovnom sudu"

Premijera Andreja Plenkovića danas su na 34. obljetnici napada na Banske dvore pitali novinari je li imao kontakt s predsjednikom Zoranom Milanovićem vezano za izbor predsjednika Vrhovnog suda.

"Ne", rekao je premijer, a na konstataciju o tome kako je završilo zadnji put Plenković se nadovezao: "Završilo je tako da je ignorirao kandidatkinju, profesoricu sa fakulteta. Nije ju ni uputio u proceduru.

Andrej Plenković, predsjednik Vlade RH Foto: DNEVNIK.hr

Nije to do nas. Nemojte mene to pitati. Pitajte i na pravu adresu. Mislim, možete me pitati, ne daj Bože da me ne možete pitat. Mi potičemo sve pravnike da se javljaju. To je cijeli smisao. Demokracija izbora", zaključio je Andrej Plenković.

Istekao rok i za Ustavne suce

Istekao je rok i za prijavu za suce Ustavnog suda. U samom finišu javnog poziva stiglo je 14 prijava. Među njima poznata odvjetnička i sudačka imena. Ali i aktualni sudac ustavnog suda Goran Selanec. Sreću će okušati i Štefica Stažnik, hrvatska zastupnica pred Europskim sudom za ljudska prava. Ali i Tomaševićev pročelnik Željko Matijašec.

Izbori za šefa Vrhovnog suda - 3 Foto: DNEVNIK.hr

S zastupnikom HDZ-a i bivšim ministrom pravosuđa Ivanom Malenicom razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović koja ga je pitala da li među prijavljenima ima HDZ-ovih favorita.

Izbori za šefa Vrhovnog suda - 4 Foto: DNEVNIK.hr

"Pa ne bi u ovom trenutku špekulirao tko su čiji favoriti. Ima kvalitetnih kandidata. Većina njih se javila na zadnji natječaj. Tako da vjerujem da ćemo moći odabrati tri suca ustavnog suda", rekao je Malenica.

Ivan Malenica, Zastupnik Hrvatskog Sabora Foto: DNEVNIK.hr

Na pitanje misli li da će biti problema s SDP-om, HDZ-ovac je odgovorio: "Vidjet ćemo, teško je u ovom trenutku reći da li će biti problema ili ne. Imamo neko iskustvo od prošle godine kad smo uspjeli postići dogovor oko deset sudaca. S naše strane mi ulazimo u razgovore da se dogovorimo oko tri suca."