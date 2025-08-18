Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
ostao bez mandata

Plenković o smjeni Dodika: "Odluke suda treba poštovati, on ih je sam de facto i priznao"

Piše Hina, 18. kolovoza 2025. @ 21:30 komentari
Premijer Andrej Plenković
Premijer Andrej Plenković Foto: Niksa Stipanicev/Cropix
Sud Bosne i Hercegovine je ranije u ponedjeljak odbio žalbu Milorada Dodika na odluku Središnjeg izbornog povjerenstva kojom ga je smijenilo s dužnosti predsjednika Republike Srpske.
Najčitanije
  1. Ilustracija
    ZLOČIN U SUSJEDSTVU

    Miroslav je ubijen na gulašijadi: "Brutalno su ga tukli po glavi i tijelu"
  2. Vozač ZET-ova autobusa napadnut nožem
    Linija 225

    Užas u Zagrebu: Putnik pronašao ozlijeđenog vozača autobusa
  3. Nijemci: U obiteljskoj kući pronađena dva tijela - 1
    nakon dojave

    FOTO Policija objavila detalje užasa u Slavoniji: Pronađena tijela u obiteljskoj kući

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Patvorinama meda na kraj staje nova regulativa: "Obavezno čitam deklaracije, tko zna odakle dolazi"
Novost na deklaracijama
Muljaju s popularnom namirnicom, je li tome došao kraj? "Ljudi gledaju cijenu, a ne odakle dolazi..."
Objavljeno istraživanje: Studenti tehničkih znanosti najlakše dolaze do posla
mogućnosti zaposlenja
S ovim je diplomama najlakše pronaći posao: "Mladi ipak i dalje imaju te probleme..."
Plenković kaže da treba poštivati odluku suda o Dodiku i izbjeći destabilizaciju BiH
ostao bez mandata
Plenković o smjeni Dodika: "Odluke suda treba poštovati, on ih je sam de facto i priznao"
Izdane nove preporuke za zaštitu djece na internetu, stručnjaci oprezni: "Ako to dođe u krive ruke..."
Na internetu
Sve više slučajeva seksualnog zlostavljanja djece, stručnjaci upozoravaju: "Ako to dođe u krive ruke..."
Bijela kuća: Donald Trump sastaje se sa Zelenskim i europskim čelnicima
Dan D za Ukrajinu
Povijesni sastanak u Bijeloj kući. Trump: "Putin je pristao na sigurnosna jamstva Ukrajini"
Špica sezone opravdala očekivanja: "Trendovi su potpuno novi, gost više nije naivan..."
Špica sezone
Milijarde eura slile se u blagajnu, potrošnja je rekordna, a ugostitelji otkrivaju: "Trendovi su potpuno novi!"
U kući u Nijemcima pronađena dva tijela
nakon dojave
FOTO Policija objavila detalje užasa u Slavoniji: Pronađena tijela u obiteljskoj kući
Muškarac ubijen na gulašijadi u Srbiji
ZLOČIN U SUSJEDSTVU
Miroslav je ubijen na gulašijadi: "Brutalno su ga tukli po glavi i tijelu"
Vozač zagrebačkog autobusa pronađen ozlijeđen
Linija 225
Užas u Zagrebu: Putnik pronašao ozlijeđenog vozača autobusa
VREMENSKA PROGNOZA - pogledajte kakvo će vrijeme biti idućih dana
Vremenska prognoza
Stižu pljuskovi i grmljavina: Meteorolog otkrio kada nastupa promjena
Djelatnik Jadrolinije nije pustio obitelj s osobom s invaliditetom na trajekt bez karte
bahat i arogantan
Kakva sramota! Djelatnik trajekta podsmjehivao se pratnji osobe s invaliditetom, pjevao "tralalalala"
Ozljeda muškarca nije posljedica kaznenog djela niti je nanesena od strane druge osobe
što se dogodilo?
Obrat u slučaju izbodenog vozača! Oglasila se policija: "Nije bilo kaznenog djela"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Vozač zagrebačkog autobusa pronađen ozlijeđen
Linija 225
Užas u Zagrebu: Putnik pronašao ozlijeđenog vozača autobusa
Ozljeda muškarca nije posljedica kaznenog djela niti je nanesena od strane druge osobe
što se dogodilo?
Obrat u slučaju izbodenog vozača! Oglasila se policija: "Nije bilo kaznenog djela"
Muškarac ubijen na gulašijadi u Srbiji
ZLOČIN U SUSJEDSTVU
Miroslav je ubijen na gulašijadi: "Brutalno su ga tukli po glavi i tijelu"
show
Što će se dogoditi s Buckinghamskom palačom nakon najave princa Williama?
donio odluku
Panika u kraljevskoj obitelji nakon najave princa Williama: "Ovo je dugoročno"
Selma Bajrami na Sarajevo Film Festivalu istaknula dekolte
folk-zvijezda
Znate li tko je ovo? Njezin stari hit i danas pjevaju sve generacije
Marko Bošnjak podijelio prvu fotografiju s partnerom Španjolcem
dolazi iz španjolske
Marko Bošnjak na društvenim mrežama prvi put pokazao partnera
zdravlje
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
Broj slučajeva se udvostručio
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
7 genijalnih zamjena u prehrani kojima ćete udvostručiti unos vlakana
Za bolju probavu
7 genijalnih zamjena u prehrani kojima ćete udvostručiti unos vlakana
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Piše psihologinja
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
zabava
Nijemac nasmijao sudionike prometa, a za sve je kriva nezgodna registracija
Nezgodno
Nijemac nasmijao sudionike prometa, a za sve je kriva nezgodna registracija
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Urnebesno
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
U kojem se smjeru kreće konj? Viralna optička iluzija zbunila gledatelje
Gdje ide?
U kojem se smjeru kreće konj? Viralna optička iluzija zbunila gledatelje
tech
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Još jedan sigurnosni propust
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sve to na 5G
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Šef Applea zagolicao maštu mnogih: "Tehnologija koju razvijamo bit će jedna od temeljnih tehnologija naših života"
Otkrio zanimljive planove
Šef Applea zagolicao maštu mnogih: "Tehnologija koju razvijamo bit će jedna od temeljnih tehnologija naših života"
sport
Modrić pred 70 tisuća navijača izašao na San Siro, a onda se dogodilo ovo
spektakl
VIDEO Da se naježiš: Modrić pred 70 tisuća navijača izašao na San Siro, a onda se dogodilo ovo
Luka Modrić oduševio potezom nakon utakmice: Svi bili pod tušem, a on pomagao suigraču
To je pravi lider
Modrić potezom nakon utakmice oduševio Italiju: "Dok su svi bili pod tušem, Luka je..."
Dalić zalupio vrata sjajnom vatrenom? Izabrao je sestrinu svadbu ispred reprezentacije
kažnjen je!
Dalić zalupio vrata sjajnom vatrenom? Izabrao je sestrinu svadbu ispred reprezentacije
tv
Daleki grad: Smatra da je povezanost među njima prekrasna
DALEKI GRAD
Daleki grad: Smatra da je povezanost među njima prekrasna
Leyla: Zaprimili su dojavu da se bjegunci skrivaju u njezinom stanu
LEYLA
Leyla: Zaprimili su dojavu da se bjegunci skrivaju u njezinom stanu
Zlatni kavez: Hoće li odmah iskoristiti svoju slobodu?
ZLATNI KAVEZ
Zlatni kavez: Hoće li odmah iskoristiti svoju slobodu?
putovanja
Kako se nekoć kampiralo? 10 prizora koji bude sjetu, ali i smijeh
Zlatne godine
Kako se nekoć kampiralo? 10 prizora koji bude sjetu, ali i smijeh
Ovako se živjelo u doba velikog siromaštva: Ljudi su davali novac kako bi mogli spavati na konopcima
Mračno doba
Ovako se živjelo u doba velikog siromaštva: Ljudi su davali novac kako bi mogli spavati na konopcima
60 eura na noć: Mala kuća na Cresu za one koji na odmoru žude za mirom i tišinom
Pogled s terase je vau!
60 eura na noć: Mala kuća na Cresu za one koji na odmoru žude za mirom i tišinom
novac
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Prepoznajte šefa iz noćne more: Tri jasna znaka da vam radno mjesto postaje toksično
Poznato ili...?
Prepoznajte šefa iz noćne more: Tri jasna znaka da vam radno mjesto postaje toksično
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Raj za bogataše
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
lifestyle
Prva minica zagrebačke špice
PRIVUKLA POGLEDE
Prva minica zagrebačke špice: Haljinica koja najbolje izgleda kada se nosi bez grudnjaka
Smeđe haljine hit su jeseni 2025.
Svi ih nose
Ove haljine bit će veliki jesenski trend: Izdvojili smo 15 modela idealnih za posao i izlaske
Koja se boja krije u vašem imenu
ZANIMAT ĆE VAS
Doznajte koja se boja krije u vašem imenu i što ona govori o vama
sve
Prva minica zagrebačke špice
PRIVUKLA POGLEDE
Prva minica zagrebačke špice: Haljinica koja najbolje izgleda kada se nosi bez grudnjaka
Modrić pred 70 tisuća navijača izašao na San Siro, a onda se dogodilo ovo
spektakl
VIDEO Da se naježiš: Modrić pred 70 tisuća navijača izašao na San Siro, a onda se dogodilo ovo
Luka Modrić oduševio potezom nakon utakmice: Svi bili pod tušem, a on pomagao suigraču
To je pravi lider
Modrić potezom nakon utakmice oduševio Italiju: "Dok su svi bili pod tušem, Luka je..."
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene