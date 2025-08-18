Plenković o smjeni Dodika: "Odluke suda treba poštovati, on ih je sam de facto i priznao"

Premijer Andrej Plenković rekao je u ponedjeljak da se moraju poštivati sudske odluke kojima je Milorad Dodik formalno smijenjen s pozicije predsjednika Republike Srpske i pozvao da se izbjegne destabilizacija u Bosni i Hercegovini.

Sud Bosne i Hercegovine u ponedjeljak je odbio Dodikovu žalbu na odluku Središnjeg izbornog povjerenstva (SIP) kojom ga je smijenilo s dužnosti predsjednika srpskog entiteta, čime je ta odluka postala pravomoćna, a on je službeno ostao bez mandata.

"Mi smatramo da odluke Suda BiH treba poštovati i u konačnici on je sam svojim aktima u tom postupku de facto priznao sve te odluke", rekao je Plenković novinarima u Mostaru.

Izrazio je očekivanje da neće doći do političke destabilizacije iako je Dodik rekao da neće provesti prijevremene izbore ni napustiti poziciju predsjednika entiteta.

"Druga važna poruka, i to s aspekta hrvatske Vlade, je izbjeći bilo kakvu destabilizaciju u Bosni i Hercegovini, bilo kakvu eskalaciju unutar Bosne i Hercegovine, entiteta Republike Srpske", istaknuo je.

Upitan o najavama da će bošnjačke stranke ponovno na izborima 2026. pokušati izabrati hrvatskoga člana kolektivnog predsjedništva BiH i izaslanike za gornji, nacionalno koncipirani Dom naroda, Plenković je rekao kako bi to dodatno narušilo povjerenje Hrvata i Bošnjaka.

"Mislim da bi bilo puno bolje za Bosnu i Hercegovinu da se u novi izborni ciklus uđe s izmijenjenim izbornim zakonom koji će uvažiti legitimne interese sva tri konstitutivna naroda, a da ova anomalija koja nažalost postoji već četiri puta ne bude ponovno peti put", rekao je Plenković aludirajući na to da je četiri puta glasovima Bošnjaka za hrvatskog člana Predsjedništva BiH izabran Željko Komšić.

Hrvatski premijer je izrazio očekivanje da će Bosna i Hercegovina nastaviti europski put, što Hrvatska snažno zagovara te je ocijenio da unutarnje uređenje zemlje ne predstavlja zapreku za članstvo u Europskoj uniji.

Plenković, ujedno predsjednik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) u Mostaru vodi izaslanstvo koje se susrelo sa sestrinskom strankom HDZ-om BiH u povodu 35 godina od utemeljenja.