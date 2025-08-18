Špica sezone opravdala očekivanja: "Trendovi su potpuno novi, gost više nije naivan"

Iza nas je sama špica turističke sezone.

U prva dva tjedna kolovoza u Hrvatskoj je fiskalizirano više od 128 milijuna računa, a u blagajnu se slilo više od 2 milijarde i 700 milijuna eura.

Porast je to i u odnosu na prošlu godinu.

Ove godine više se zaradilo u sektoru smještaja, taksi prijevoza, ali i kad je riječ o posluživanju hrane i pića.

Ipak, i ugostitelji i hotelijeri primjećuju promjene u trendovima.



"Trendovi su potpuno novi! Kvaliteta mora pratiti cijenu, odnosno cijena kvalitetu! Gost više nije naivan, nije nikad ni bio, ali sada to moramo shvatiti ozbiljno. Ako se želimo baviti kvalitetnim turizmom, onda se držimo kvalitete i pazimo na cijene", rekao je Stanislav Briškoski, ugostitelj.

Za odgovor na pitanje koliko je dobra sezona bila - treba pričekati podatke o broju noćenja, kaže ekonomski analitičar Damir Novotny.

Da se državna blagajna dobro puni pokazuju i hrvatske autoceste. U prvih 17 dana kolovoza zaradili su 42 milijuna i 890 tisuća eura!

Više detalja pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Petre Buljan.