UŽIVO Plenković o Milanovićevoj izjavi: "Ne znam zašto se nije javio. Imamo sada dvije opcije..."

Predsjednik Vlade Andrej Plenković i članovi Vlade na sastanku su sa županima uključenim u Razvojni sporazum za Sjever Hrvatske u Termama Tuhelj.

Na sastanku su i ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković i ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.

Uoči sastanka Vlade RH i župana pet sjevernih županija uručeno je 29 ugovora vrijednih ukupno 53 milijuna eura, a riječ je o projektima kojima se potiče regionalni razvoj i jača gospodarska konkurentnost sjevera Hrvatske.

Projekti će se provoditi u Bjelovarsko-bilogorskoj, Krapinsko-zagorskoj, Koprivničko-križevačkoj, Međimurskoj i Varaždinskoj županiji, a dio su Razvojnog sporazuma Sjever koji su potpisali osam ministarstava i pet županija, radi usklađivanja razvojnih prioriteta nacionalne i regionalne razine i provedbe strateških projekata regionalnog razvoja.

Ugovore su korisnicima uručili potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković te ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.

Prvo je govorio načelnik Općine Tuhelj Mladen Hercigonja te župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar koji su izrazili zadovoljstvo susretom te otkrili daljnje planove.

Premijer je prvo zahvalio domaćinima te naglasio da mu je drago da je susret zpočeo dodijelom 29 ugovora.

Naglasio je da je Razvojni sporazum za Sjever Hrvatske dio šire Vladine politike kojom se nastoji osigurati napredak svih krajeva zemlje.

Cilj je bio da Hrvatska napreduje u svim dijelovima. Nismo svi u istoj poziciji jer geografski položaj bitno utječe na ekonomski, demografski i razvojni stupanj pojedinih područja. Zato je cilj ove politike postupno, koliko je to moguće, dovoditi sve krajeve na istu razinu i osigurati jednake šanse. Naglasio da je susret bio odličan, a novi sastanak će biti u Varaždinskoj županiji.

Nakon toga je upitan da komentira Milanovićevu izjavu.

"Ne znam zašto se nije javio, najavio sam konzultacije još u Davosu, ovo zahjteva dodatnu konzultaciju Vlade i predsjednika. To zahtjeva prirodno konzultaciju. Napravili smo temeljitu analizu, zauzeli vrlo jasan stav, želio sam se i s njim o tome konzultirati, ali nisam vidio što je on rekao danas. Imamo sada dvije opcije: dignuti ton u našim odnosima koji je sjajan ili ostaviti prostora za dijalog", rekao je.

"Rekao sam da ćemo ga konzultirati, sad kad sam pokušao, nije ni to dobro", dodao je premijer te dodao da su dva njegova suradnika pokušala kontaktirati Milanovića. Naglasio je da se Hrvatska nije nigdje gurala.

"Sad kad ga polušate kontaktirati, onda ni to nije dobro. Onda sami zaključite kakav je to suradnik', rekao je Plenković.

Nakon toga je komentirao je i izbor Tomislava Ćorića za ministra financija: "Cijeli proces konzultacija odrađen je diskretno. Ministar Ćorić je odmah prihvatio moj poziv, mislim da je dobro da dolazi, ima ogromno iskustvo, u najboljim je godinama da da maksimum i uvjeren sam da će raditi ono što i Primorac".

Upitan je i hoće li s predsjednikom razgovarati o Vrhovnom sudu, ali i na prozivke na tu temu.