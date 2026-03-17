Plenković želi razgovarati s Milanovićem: Predložio mu termin sastanka

U Banskim dvorima sastala se parlamentarna većina, a jedna od tema bila je i sjednica Vijeća za obranu i nacionalnu sigurnost.

Nakon što je jučer premijer Andrej Plenković najavio da će predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću uputiti inicijativu za sastanak, danas je upućen i službeni poziv, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Kopčić.

"Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je danas u poslijepodnevnim satima dopis predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću u kojem mu predlaže sazivanje sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu.

Inicijativa predsjednika Vlade Plenkovića ima za cilj raspraviti posljedice ratnih zbivanja na globalnoj i europskoj razini na energetske i ekonomske prilike u Hrvatskoj.

Također, predložio je i raspravu o daljnjim aspektima modernizacije Hrvatske vojske i jačanju njenih obrambenih sposobnosti.

Predloženo je da se sjednice održe isti dan u tjednu od 23. do 27. ožujka 2026", potvrđeno je iz Vlade RH.

"Incijativa je upućena od strane premijera i očekujemo da će danas biti upućen poziv i u narednim danima održana sjednica", rekao je Damir Habijan, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

"Svako izvješće koje dobiju i predsjednik i premijer potpuno je identično izvješće. Što zna jedan, zna i drugi. Ne treba se to vući kroz medije, pogotovo što imamo od naoružanja, što ćemo nabavljati. To se ne govori pred novinarima javno i to se radi u Vijeću za nacionalnu sigurnost", napomenuo je Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokreta.