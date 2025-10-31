Planirate na groblje? Meteorolog otkrio kakvo nas vrijeme čeka na blagdan Svih svetih

U subotu ujutro će u unutrašnjosti, a rjeđe na moru, mjestimice biti magle. Većinom će prevladavati sunčano vrijeme, ali se nešto naoblake očekuje u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu, poglavito na širem riječkom području, gdje tijekom dana može pasti poneka kap kiše. Vjetar će biti slab, uglavnom južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti će iznositi od 7 do 11, a na Jadranu između 13 i 17 stupnjeva.

Veći dio dana u središnjoj Hrvatskoj prevladavat će sunčano vrijeme te će biti ugodno toplo. U najsjevernijim predjelima puhat će povremeno umjeren vjetar s juga. Temperatura će iznositi od 20 do 23 stupnja, najavio je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne će prevladavati sunčano te ugodno i toplo vrijeme. Bit će malo jugoistočnog vjetra, a temperatura će iznositi oko 22 stupnja – u Slavonskom Brodu ponovno može biti i 24.

U Gorskom kotaru, u Istri i oko Rijeke vrijeme će biti promjenjivije, uz mogućnost za malo kiše poslijepodne. U Lici i na Kvarneru bit će suho i sunčanije. Vjetar na moru većinom će biti slab, a u gorju do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura, i u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu, kretat će se oko 20 stupnjeva, ali će u Gorskom kotaru biti niža.

U Dalmaciji će prevladavati sunčano vrijeme te će se zadržati ugodno toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu od 22-23 stupnja. Puhat će mjestimice slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak.

Temperatura mora pomalo klizi ispod 20, no još uvijek je oko 18-19 stupnjeva.

Vrijeme tijekom idućih dana

U nedjelju će u kopnenim krajevima u početku biti sunčano, potom će sa zapada stizati sve više oblaka, a u Gorskom kotaru već će biti moguće i malo kiše. U noći na ponedjeljak i u ponedjeljak ujutro oborina će biti i drugdje. Već poslijepodne, ponajprije na sjeverozapadu, doći će do prestanak kiše i postupnog razvedravanja. Potom će u utorak biti stabilno, većinom sunčano, ujutro mjestimice uz maglu. Do kraja vikenda će uz južinu biti i iznimno toplo, a potom od ponedjeljka u unutrašnjosti osjetno hladnije.

I na Jadranu će u nedjelju postupno biti sve više oblaka, uz malo kiše koja je poslijepodne moguća na sjevernom dijelu, a navečer i u noći na ponedjeljak i u Dalmaciji. Uz ovu promjenu, na moru s nedjelje na ponedjeljak i u ponedjeljak može biti i pljuskova s grmljavinom. I ondje potom slijedi brzo razvedravanje, nakon čega će većinom biti sunčano. Umjereno i jako jugo okretat će na buru, koja će prolazno na udare biti i olujna. Već u utorak sredinom dana će slabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak.