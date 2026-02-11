Piletić: "Nemojte od mene tražiti da budem general poslije bitke"

Premijer Andrej Plenković zahvalio je ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marinu Piletiću na doprinosu, postignućima i iskoracima u tom velikom i zahtjevnom resoru.

"Kao što je javnost upoznata, početkom ovog tjedna dogovorili smo se da ministar Piletić dio svog političkog angažmana u ovom ciklusu Hrvatskog sabora i Vlade nastavi u Hrvatskom saboru", rekao je Plenković.

U ime svih nas zahvaljujem mu na doprinosu, radu i na nizu postignuća u ovom vrlo zahtjevnom i velikom resoru, dodao je, koji ima najveći proračun od svih ministarstva - preko 13 milijardi eura.

"Zajednički smo napravili velike iskorake, a njegov će posao, nakon što se u ponedjeljak održe zajednički sastanci čak triju odbora u Hrvatskom saboru, nastaviti profesor Alen Ružić, kojeg smo predstavili kao kandidata za novoga ministra", rekao je Plenković.



"Želim zahvaliti premijeru i kolegama", istaknuo je Piletić u izjavama za medije nakon sjednice Vlade. Između ostalog, pohvalio se nikad većim brojem zaposlenih i nikad manjim brojem nezaposlenih.

"Nakon četiri godine dali smo rezultat cjelokupnoj hrvatskoj javnosti, reformirali radno zakonodavstvo, osnažili institucije u suzbijanju neprijavljenog rada, uložili smo značanje iznose putem mjera aktivnog zapošljavanja i samozapošljavanja. Danas je prosječna mirovina iznad 700 eura, uveli smo čitav niz prava, jednogodišnji dodatak, povećali obiteljske, invalidske i najniže mirovine", rekao je Piletić.

Osvrnuo se i na Zakon o osobnoj asistenciji: "Prema europskim praksama usluga osoba asistenta podrazumijeva da bi punoljetnost bila jednog od kriterija zbog odabira osbnog asistenta. Ustavni sud je imao drugačije mišljenje i da to mogu biti i osobe mlađe od 18 godina. Timovi u Ministarstvu pripremaju novi pravilnik."

"Povećali smo i omogućili velikom broju osoba da putem Zakona o inkluzivnom dodatku dobiju potporu, uveli pet kategorija inkluzivnog dodatka. Oko različitih rasprava u javnosti jesmo li mogli brže i učinkovitije - sustav je napravio velike iskorake. U zadnjih nekoliko mjeseci imamo veći broj nalaza vještaka na mjesečnoj razini nego što imamo novih zahtjeva, postupci se ubrzavaju. Mislim da sam dao maksimum od sebe da sva ta prava postanu zakonska i da su te naknade veće", ustvrdio je Piletić.

Istaknuo je i da je budućem ministru Ružiću rekao da mu stoji na raspolaganju. "Sve što znam i mislim da se moglo možda i učinit bolje, dobit će i u pisanom obliku. Vjerujem da će mu i tim u Ministarstvu biti na raspolaganju."



Upitan je li mu žao zato što je Ministarstvo podignulo žalbu, odvratio je: "Nemojte od mene tražiti da budem general nakon bitke."