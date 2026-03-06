Zurovec se priklonio parlamentarnoj većini: Usvojeno je nekoliko zakona

Sabor je u petak glasovima većine, kojima se pridružio i nezavisni Dario Zurovec, izglasao Zakon koji se odnosi na provedbu Europskog akta o slobodi medija, a kojim se hrvatski pravni poredak usklađuje s novim standardima zaštite medija radi osiguranja neovisnosti od političkog utjecaja.

Zakon o provedbi Europskog akta o slobodi medija (EMFA) podržalo je 78 zastupnika, dok ih je 57 glasalo 'protiv'. Nakon što je bivša SDP-ova zastupnica, a sada nezavisna Boška Ban nedavno predstavljena kao službena članica vladajuće koalicije, glasom podrške nezavisnog Darija Zurovca parlamentarna većina sada se povećala na 78 zastupnika.

Uredba EU-a u cijelosti je obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama EU-a od 8. kolovoza prošle godine, a cilj joj je uspostava zajedničkog okvira za sve vrste medijskih usluga na tržištu EU uz istodobno očuvanje neovisnosti i pluralizma medija.

Zakonom se uspostavlja novo, snažnije regulatorno tijelo s proširenim nadležnostima, čime se regulatorni nadzor, po prvi puta, objedinjuje za cijeli medijski sektor. Riječ je o Agenciji za medije, umjesto dosadašnje Agencije za elektroničke medije, pod čijom nadležnosti će biti davanje i oduzimanje koncesija, nadzor na poštivanjem programskih načela, medijskog pluralizma, sprečavanje nedopuštene koncentracije te, posebno, nadzor nad postupkom imenovanja upravljačkih tijela javnih medijskih servisa – HRT-a i Hine.

Također se detaljnije propisuju odredbe vezane uz transparentnost vlasništva, izvore financiranja i obveze javnih tijela ili subjekata pri objavi oglašavanja, kao i pri dodjeli sredstava za proizvodnju i emitiranje programa.

Zakonom se uvodi i obveza pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i platformi za razmjenu videozapisa da, ako objavljuju sadržaj koji je na bilo koji način generiran umjetnom inteligencijom, takav sadržaj moraju označiti.

Klubovi SDP-a i Možemo! na prijedlog zakona podnijeli su po osam amandmana. Tražili su precizno usklađenje s Uredbom u dijelovima definiranja pojmova pružatelja medijske usluge za koju postoji urednička odgovornost i same medijske usluge kako bi se zajamčila pravna sigurnost pristupa kvalitetnim medijskim uslugama i suzbijanje dezinformacija, manipuliranje informacijama i uplitanje. Predložili su i proširenje ovlasti Agencije u vidu nadzora nad provedbom statuta medija i posebnog registra medija, kao i postupak imenovanja i razrješenja predsjednika i članova Vijeća za medije.

Vlada, a tako i zastupnici većine, su ih odbili. Među protivnicima je bio i Zurovec.

Usvojena tri zakona

Sabor je usvojio sa 82 glasa 'za', 50 suzdržanih i jednim 'protiv' i Zakon o medijaciji, čiji je cilj riješiti spor mirnim putem prije pokretanja sudskih postupaka, posebice u kontekstu opterećenosti sudova.

Zakonom se propisuje "kvazi dužnost“ rješavanja parničkih sporova medijacijom prije pokretanja parničnog postupka u dvije situacije - u postupku koji proizlazi iz ostavinskog postupka te prije postupka radi naknade štete u sporovima male vrijednosti, uz izuzetak postupaka koji se odnose na radne odnose i osiguranje.

Najprije je potrebno provesti informativni sastanak, nakon kojega stranke odlučuju žele li spor pokušati riješiti medijacijom ili u sudskom postupku. Bez informativnog sastanka slijedi troškovna sankcija u vidu gubitka prava na trošak parničkog postupka, neovisno o ishodu, a informativni sastanak znači i oslobađanje sudskih postrojbi. Prihvaćen je prijedlog oporbe kojim u slučajevima rodno utemeljenog nasilja i nasilja u obitelji stranke neće biti dužne pokušati riješiti spor medijacijom.

Medijaciju i informativne sastanke će provoditi Nacionalni centar za medijaciju kroz četiri podružnice u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, samostalno ili u suradnji s drugim medijatorima ili institucijama za medijaciju upisanima u registar. Kako je naglasio ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, provedba medijacije bit će osigurana na teritoriju cijele Hrvatske te će se provoditi besplatno za sve.

Zastupnici su jednoglasno podržali Zakon o proglašenju Parka prirode "Zagorske gore" koji obuhvaća područje Maceljske gore, Ravne gore, Strahinjčice, Ivanščice i Bednjanskog kraja. Amandmanom Vlade i HDZ-ova Zorana Gregurovića obuhvat površine smanjen je za 100 hektara, izuzimanjem iz granica Parka prirode zemljišta na području Općine Jesenje.

Sabor je sa 136 glasova 'za' i jednim suzdržanim usvojio i Zakon o deviznom poslovanju kojim se, između ostalog, uređuje poslovanje ovlaštenih mjenjača, a ključna novina je obveza prijave gotovine u iznosu od 10.000 eura i više koja se unosi iz druge članice EU ili iznosi iz Hrvatske u drugu državu članicu. Pri tome se propisuje nadležnost Carinske uprave u vođenju prekršajnog postupka u prvom stupnju za ove prekršaje.