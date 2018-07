Ekipa Dnevnika Nove TV posjetila je glavni Centar za obranu od požara u Divuljama, pokraj Splita gdje je dozlnala kako ove godine prvi put u obrani od požara sudjeluje i bespilotna letjelica.

U Centru u Divuljama nadgleda se svaki pedalj obale i priobalja, a upravo je ondje reporter Dnevnika Nove TV Mario Jurič razgovarao s glavnim vatrogasnim zapovjednikom Slavkom Tucakovićem.

Kakvi su prvi podaci za ovu godinu kada je riječ o protupožarnoj sezoni?

Možemo biti zadovoljni s obzirom na površinu koja je izgorjela u odnosu na prošlu godinu. U ovo doba tada je već izgorjelo više od 58.000 hektara. Ove godine 1.642. To je velika razlika. Puno je manji broj požara u odnosu na prošlu godinu. Malo je lakša sezona, ali ne smijemo se opustiti. Moramo i dalje biti oprezni. Padala je kiša. Ima puno gorive materije, prvenstveno trave. Kad se to posuši, imat će što gorjeti.

S čime raspolažemo, što to imamo?

Temeljem programa Vlade RH i zakona o zaštiti od požara i onog osnovnog zakona o vatrogastvu po kojima vatrogasci rade, raspolažemo svom opremom koju moramo imati, ali svake se godine ta oprema poboljšava pa tako i u ovoj godini. I Vlada je pola milijuna kuna uložila u opremu, da se još više poboljša stanje u vatrogastvu. U daljnjim je nastojanjima i program preko EU koji ide, a to je nabavka novih vozila tako da će se nabaviti 90-ak vozila koja će biti raspoređena na teritoriju RH.

Prvi je put ove godine korištena bespilotna letjelica. Kada i je li pomogla?

Već od prošloga tjedna je uvedena u sustav i bespilotna letjelica Ministarstva obrane koja će nadzirati prvenstveno tri županije i po potrebi gdje to bude trebalo, na temelju zahtjeva županijskog vatrogasnog zapovjednika ili naloga državnog ureda za zaštitu i spašavanje. U ministarstvu obrane će to nadzirati, stručni su, čak možemo to prenositi ovdje u situacijsko središte u Divuljama.

Potpredsjednik @VladaRH @DamirKrsticevic u OVZ Divulje. Ove godine prvi put korištena bespilotna letjelica u akciji gašenja požara. @DNEVNIKhr pic.twitter.com/mPrT9rUCbE — Mario Jurič (@JuricNovaTV) July 27, 2018

U svakom trenutku na videozidu u Centru se vidi što se događa. Ima li danas aktivnih požara?

Srećom, danas nema aktivnih požara. Jučer smo imali. Na jednom mjestu gdje se donosi ta odluka, analizira se stanje, donese se odluka i u roku 22 minute helikopter je već jučer bio u zraku. Ta pomoć i donošenje odluke na jednom mjestu, komunikacija i razmjena informacija je vrlo, vrlo bitna.

Što se promijenilo u odnosu na prošlu godinu i požar kod Splita?

Vlada RH svake godine donosi program aktivnosti. To je temeljni dokument. Mnoge države to nemaju. Naš program aktivnosti je popraćen financijskim sredstvima. Vrlo je bitno da se može provesti u djelo. Ove je godine zaposleno oko 1.000 vatrogasaca, kao sezonskih vatrogasaca. Po vatrogascu je povećana naknada za 500 kuna. Uvedene su bespilotne letjelice. Produkt svih analiza prije svega je ovo operativno vatrogasno zapovjedništvo. Ovdje imamo i kolege iz policije, kolege iz ministarstva obrane, vatrogasno operativno središte, PR je ovdje. Sve službe su tu. Možemo ih i poboljšati.

Ovisno o potrebama možemo dovesti ljude iz Hrvatskih šuma, HEP-a…Bespilotne letjelice su u zraku, i niz drugih aktivnosti i aktivnosti koje su provele jedinice lokalne samouprave i područnih samouprava. Bitno je da svi zajedno radimo na poboljšanju situacije.

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr