Cijena zlata na tržištu ovih dana obara rekorde. Rat u Ukrajini i galopirajuća inflacija snažno su utjecali na podizanje cijene ovog plemenitog metala, na najviše razine u posljednjih 18 mjeseci! No, što to znači za obične građane? Kako se može profitirati od više cijene zlata?



Jedan od najlakših načina na koje ljudi mogu iskoristiti višu cijenu zlata i zaraditi zove se otkup zlata.



Iskoristite priliku – dobijte više za vaše zlato!



Usluga otkupa zlata predstavlja najbolji, najbrži i najjednostavniji način dolaska do gotovine. Upravo sad je prava prilika za prodaju zlata kako biste odmah došli do veće svote novca, jer je rastom cijene zlata na tržištu, narasla i cijena koju za vaše staro zlato nudi otkup zlata.



Mnogi u svom domu imaju stari nakit koji ne koriste – demodirane ogrlice, prstenje koje više ne nose, naušnice bez svog para.. Također, po zakutcima naših kuća nalaze se neki davno poklonjeni ili naslijeđeni zlatnici, zlatni satovi, čak i zubno zlato. Auro Domus otkupljuje sve vrste lomljenog te investicijskog zlata. U njegovim poslovnicama možete prodati i sve vrste proizvoda od srebra, kao što su srebrni nakit, srebrni pribor, tacne, pepeljare, srebrnjaci i srebrne poluge. Takvi predmeti imaju svoju vrijednost, ali stoje neupotrebljeni. A novac nam je uvijek potreban…



PR Foto: PR



Auro Domus - najveća hrvatska tvrtka specijalizirana za trgovinu plemenitim metalima, zlato otkupljuje na diskretan način uz profesionalnu uslugu. Dovoljno je svoje staro ili „lom” zlato donijeti u jednu od poslovnica gdje mu educirani djelatnici odrede kvalitetu i masu te procijene vrijednost. Ukoliko se klijenti slože s ponuđenom cijenom te ovisno o vrijednosti zlatnog predmeta, kroz nekoliko minuta mogu iz poslovnice izaći s više tisuća kuna u novčaniku.



PR Foto: PR

Auro Domus – najbolja adresa za otkup zlata



Poslovnice Auro Domusa diljem Hrvatske svakog mjeseca posjećuju tisuće zadovoljnih klijenata. Oni su otkup zlata prepoznali kao rješenje za svoje financijske probleme, ali i kao priliku za profitiranje. Za poboljšanje kućnog budžeta, zatvaranje kredita, izbjegavanje novog zaduživanja ili jednostavno – kupovinu nečeg što odavno žele ali si uz redovne prihode nisu mogli priuštiti.



Nitko ne zna do kada će cijene zlata biti na ovako visokim razinama. Stoga, pronađite Vama najbližu poslovnicu Auro Domusa, donesite zlatni predmet na besplatnu procjenu i izađite značajno podebljanog novčanika! Vaše staro zlato možete zamijeniti za gotovinu i iz udobnosti Vašeg doma uz našu uslugu otkupa zlata poštom.



Kako za otkup zlata vlada veliki interes, sve se informacije mogu dobiti i pozivom na besplatni broj telefona 0800 73 72.