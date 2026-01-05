Umirovljenici suočeni s velikom preprekom kod dobivanja besplatnih računa u bankama: Oglasilo se ministarstvo financija

Ministarstvo financija oglasilo se nakon pritužbi umirovljenika da banke za ostvarivanje prava na besplatan račun zahtijevaju osobni dolazak u poslovnice. Poseban problem to predstavlja nepokretnim i teško bolesnim osobama.

Podsjećamo, od 1. siječnja građani imaju pravo na besplatan paket osnovnih bankarskih usluga.

Besplatni račun - 5 Foto: DNEVNIK.hr

U Ministarstvu financija poručuju da zakon nije prepreka u posebnim slučajevima.

Matej Bule Foto: DNEVNIK.hr

"U kontekstu posebnih slučajeva osoba smanjene pokretljivosti, osoba s invaliditetom, svih onih koji su skrbnici nekome, koji imaju posebne ili generalne punomoći, ako takva prava nisu uspjeli ostvariti u banci, ovaj zakon nije prepreka. Svakako se mogu obratiti Ministarstvu financija i Hrvatskoj narodnoj banci službenim kanalima i u tom kontekstu će i HNB i Ministarstvo financija razmotriti slučaj i izdati određene preporuke", poručio je Matej Buble, glavni savjetnik ministra financija.