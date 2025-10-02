Udario ga palicom pa tjerao da kleči, ravnatelj za DNEVNIK.hr: "Napadnut je naš učenik, sve su snimile kamere"

Društvenim mrežama proširila se snimka vršnjačkog nasilja koje je zabilježeno ispred zagrebačke Trgovačke škole.

Na objavljenoj snimci vidi se da je mladić nakon kraće svađe s drugim dečkom izvukao palicu i sakrio je u jaknu. Zatim ju je izvukao i lupio dečka po glavi, a onda ga gurnuo i udario šakom u glavu.

"Klekni dolje", rekao mu je, nakon čega je napadnuti dečko kleknuo.

"Sad se ispričaj svim curama", rekao mu je, što je dečko i učinio, a onda je dobio još jedan udarac u glavu.

Nakon svega zajedno su se odšetali s mjesta incidenta.

Ravnatelj: "Napadnut je učenik škole"

Ravnatelj Trgovačke škole Darko Grgurić za DNEVNIK.hr rekao je da se sve odvilo u dvorištu škole.

"Došlo je do incidenta u kojem je učenika naše škole napala skupina vršnjaka koji nisu naši učenici. Cijeli događaj zabilježen je nadzornim kamerama", objasnio je.

Škola je, dodao je, odmah reagirala u skladu s protokolom.

"Obaviješteni su roditelji i slučaj je prijavljen policiji. Vjerujemo da će policija ubrzo identificirati počinitelje te poduzeti sve potrebne korake kako bi bili primjereno sankcionirani", napomenuo je Grgurić.

"Napadnuti učenik je danas ujutro došao na nastavu", zaključio je.