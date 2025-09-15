Već tri dana ne idu u školu, ne znaju ni kad će početi: "Trebalo je rješavati, a ne čekati da se to dogodi"

Učenici u Osnovnoj školi Fažana već su tri dana bez nastave. Razlog - škola je uništena uslijed jakog nevremena, a rješenja još nema na vidiku.

Prošle je srijede uslijed jakog nevremena voda prodrla u školu i oštetila električne instalacije. Tijekom vikenda u školi je došlo i do pada stropa u hodniku. Još se uvijek ne zna kad će i gdje nastava početi.

"Radimo intenzivno na tome, tražimo postojeće lokacije, određene ideje već postoje, ali dok ne bude definitivno i službeno, ne bismo htjeli iznositi u javnost", poručila je Patricija Percan, pročelnica UO-a za obrazovanje, sport i tehničku kulturu.

Održan je hitan sastanak u školi i s roditeljima. Ljute se, kažu, jer nije škola derutna od jučer - štete od nevremena samo su točka na i.

"Postoji godinama problem koji je trebalo rješavati, a ne čekati da se to dogodi i sad šta ćemo sada", poručio je otac jednog od djece, Sandi Lanča.

