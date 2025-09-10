VIDEO Totalni potop u Rijeci, ceste pod vodom, izbijeni šahtovi! Upaljen crveni meteoalarm: "Ovo je glavni rizik"

Stigla je najavljena promjena vremena.

Nevrijeme je prvo pogodilo Rijeku. Kiša je u srijedu popodne potopila riječko područje. Obilna kiša slijevala se niz stepenice, poplavila ulice, pa čak i izbijala iz šahtova na prometnicama.

Crveno upozorenje

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je za srijedu crvena upozorenja zbog obilne kiše za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju, dok će za Dubrovačku regiju najviša razina upozorenja vrijediti od večeras do četvrtka ujutro.

Meteorolozi upozoravaju na vrlo opasne vremenske uvjete koji mogu izazvati bujične i urbane poplave, velike poteškoće u prometu te ozbiljna oštećenja na imovini i infrastrukturi.

Danas su na snazi upozorenja na obilnu oborinu, olujan vjetar i grmljavinsko nevrijeme, osobito od sredine dana na Jadranu i predjelima uz njega‼️

⚠️ Nijedan stupanj upozorenja ne smije se ignorirati!

👉Poduzmite mjere samozaštite i slijedite upute nadležnih službi.

— DHMZ (@DHMZ_HR) September 10, 2025

U Riječkoj regiji crveno upozorenje na obilnu kišu na snazi je od ponoći do kraja dana, a uz njega vrijedi i narančasto upozorenje na grmljavinsko nevrijeme. Najizraženiji vremenski uvjeti očekuju se od sredine dana, osobito na području Jadrana i uz obalu.

Meteoalarm Foto: DHMZ

Za Kninsku i Splitsku regiju crvena upozorenja vrijede od 15 sati do ponoći. U vrlo kratkom vremenu lokalno može pasti više od 100 litara kiše po četvornom metru, a ponegdje i više od 110 litara.

Takve količine oborine, upozoravaju prognostičari, mogu izazvati iznenadne poplave, prekide u opskrbi električnom energijom, vodom i komunikacijama. Uz to, mogući su i olujni udari vjetra, grmljavinska nevremena praćena tučom, dok se na moru ne isključuje ni pojava pijavica.

Za Dubrovačku regiju crveno upozorenje vrijedi od srijede u 18 sati do četvrtka u 8 sati ujutro. Očekuje se da će lokalno pasti više od 110 litara kiše po četvornom metru, što bi moglo dovesti do novih bujičnih i urbanih poplava te značajnih šteta na stablima, cestama i drugim dijelovima infrastrukture.

DHMZ upozorava da su takvi vremenski uvjeti potencijalno izuzetno opasni te savjetuje građanima da redovito prate prognoze na mrežnoj stranici meteo.hr, gdje se upozorenja neprestano ažuriraju. "Budući da se razine upozorenja mogu mijenjati, važno ih je tijekom ovako nestabilnih dana provjeravati više puta dnevno", poručuju iz DHMZ-a.

Građanima se preporučuje da aktivnosti prilagode vremenskim uvjetima, izbjegavaju nepotrebna putovanja i postupaju prema uputama nadležnih službi.

Oglasio se ravnatelj DHMZ-a

Ravnatelj DHMZ-a Ivan Güttler gostovao je u srijedu u programu N1 televizije gdje je govorio o najavljenoj promjeni vremena.

"U ovom trenutku DHMZ podigao je najviše upozorenje na vrlo opasne vremenske uvjete, prvenstveno zbog velikih količina oborina za čitavo jadransko područje. Fokus je obala, gdje je moguće i preko 100 litara kiše tijekom današnjeg dana. Kada govorimo o tolikoj količini kiše, tu je rizik od urbanih poplava. Srećom ovaj događaj neće trajati dugo, spuštat će se sa sjevera prema jugu", rekao je Güttler.

"Osim velike količine oborina, imamo još tri događaja: tuču, električno pražnjenje i snažan vjetar. Ovoga puta je fokus na povećanju oborina kao glavnom riziku", dodao je.