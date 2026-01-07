Vozači, ovo su zimske gume koje su dobile najbolje ocjene na testiranju

U Hrvatskoj je zakonski obvezna uporaba zimske opreme do 15. travnja, u što naravno spadaju i zimske gume bez kojih je nezamisliva vožnja u snježnim uvjetima koji posljednjih dana vladaju na hrvatskim prometnicama.

Stoga je dobro baciti pogled na test zimskih guma koji je HAK proveo u organizaciji sa svojim partnerima kako biste imali uvid u kvalitetu i karakteristike tih važnih segmenata auto opreme.

Testiran je rekordan 31 model, a izabrana dimenzija bila je jedna od tržišno trenutačno najpopularnijih – 225/40 R18, zato što se ovakvi pneumatici montiraju na vozila kao što su Audi A3, BMW serije 1, 2 i 3, Hyundai i30, KIA Ceed, Mercedes A i B klase, Peugeot 308, Renault Megane, Škoda Octavia, Toyota Yaris i Corolla te VW Golf, koji je i ovom prigodom poslužio kao testni model.

Modeli se mogu promatrati i kroz tri cjenovne kategorije, pa je tako u "premium" klasi 6 pneumatika, u "ekonomskoj" klasi njih 11, a u "budget" klasi čak 14.

Ukupni rezultati su zabrinjavajući, pogotovo kad se pogleda ona važnija kategorija – sigurnost vožnje (držanje uz podlogu, vožnja na limitu, zaustavni put, akvaplaning…), gdje se više od trećine proizvoda (11/31 ili 35%) pokazalo lošim! Osim što se ne preporučuju, još je važnije naglasiti da oni predstavljaju i ozbiljan sigurnosni rizik. Očekivano, svih 11 modela pripadaju klasi "budget" proizvoda. Obraz skupine najjeftinijih pneumatika donekle su spasila dva modela koja se preporučuju (Momo W-20 North Pole i Matador MP93 Nordicca), dok se posljednji među njima Point S Winter S samo djelomično preporučuje.

Test zimskih guma Foto: ADAC

Iz "ekonomske" klase se osam modela zimskih guma na području sigurnosti vožnje pokazalo preporučljivima, a tri tek djelomično preporučljivima (Firestone Winterhawk 4, Maxxis Premitra Snow WP6 i Apollo Aspire XP Winter).

Zanimljivo, u "premium" klasi samo su četiri proizvođača opravdala očekivanja, dok su Hankook Winter i*cept evo3 W330 i Continental WinterContact TS 870 P ostali za nijansu ispod ciljane razine.

Međutim, dodamo li kategoriji sigurnosti u vožnji i kategoriju utjecaja na okolinu (predviđena kilometraža, abrazivnost, potrošnja goriva, težina…), čime će ovaj test biti zaokružen, dobit ćemo ipak povoljniju generalnu sliku.

Ona pokazuje da su najpoznatiji brendovi ujedno i najkvalitetniji, jer se na vrhu tablice izdvojilo svih šest "premium" modela: Goodyear UltraGrip Performance 3 (2.0), Michelin Pilot Alpin 5 (2.1), Bridgestone Blizzak 6 (2.2), Dunlop Winter Sport 5 (2.4), Hankook Winter i*cept evo3 W330 (2.4) i Continental WinterContact TS 870 P (2.5). To je ujedno i jedinih šest proizvoda koji se smatraju vrlo preporučljivima.

Goodyear UltraGrip Performance 3 Foto: Goodyear

Michelin Pilot Alpin 5 Foto: Michelin

Bridgestone Blizzak 6 Foto: Bridgestone

Među deset preporučljivih nalazi se osam "ekonomskih" (Kleber Krisalp HP3, Nokian Tyres WR Snowproof P, Ceat WinterDrive, Uniroyal WinterExpert, Fulda Kristall Control HP 2, Semperit Speed-Grip 5, GT Radial WinterPro 2 Sport i Giti GitiWinter W2) te dva "budget" modela (Momo W-20 North Pole i Matador MP93 Nordicca), dok se među četiri djelomično preporučljiva nalaze tri preostala "ekonomska" modela (Firestone Winterhawk 4, Maxxis Premitra Snow WP6 i Apollo Aspire XP Winter) te jedan "budget" (Point S Winter S).

Na začelju se nalazi 11 preostalih "budget" proizvoda manje poznatih imena koji se ne preporučuju (Radar Dimax Winter, Nankang Winter Activa 4, Landsail Winter Lander, Petlas Snowmaster 2 Sport, Imperial Snowdragon UHP, Tomket Snowroad Pro 3, Star Performer Stratos UHP, Goodride SW608, Evergreen EW66, CST Medallion Winter WCP1 i Syron Everest 2).

Također, razlika između najkvalitetnijih i najnekvalitetnijih zimskih guma zorno je uočljiva na sljedećim dvama spojenim testovima. Prvi test bilježio je dužinu zaustavnog puta od brzine 80 km/h do potpunog zaustavljanja, gdje je modelu Goodyear UltraGrip Performance 3 trebalo samo 31,7 metara, a modelu Syron Everest 2 čak 47,1 metar.

Test zimskih guma Foto: ADAC

Test u nastavku bilježio je brzinu kojom se testno vozilo kretalo u trenutku dok se s modelom Goodyear UltraGrip Performance 3 potpuno zaustavilo, te se u tom trenutku testni VW Golf s modelom Syron Everest 2 kretao brzinom od čak 45,7 km/h. I jedan i drugi podatak su porazni i apsolutno neprihvatljivi.

Šira slika ovoga testa će pokazati da "premium" modeli nisu u svim testnim kategorijama i najbolji. U vrhu pojedinih kategorija naći će se i poneki "ekonomski" ili "budget" model, no generalno su se ipak boljima pokazali oni skuplji modeli.