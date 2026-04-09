Optužena narkobanda: Krijumčarili tone kokaina, okrenuli milijune pa pokupovali nekretnine

USKOK je nakon provedene istrage pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 20 hrvatskih državljana zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja, pomaganja u neovlaštenoj proizvodnji i prometu drogama te pranja novca.

Prvookrivljenom se na teret stavlja da je od listopada 2019. do travnja 2021. godine u Hrvatskoj, Španjolskoj, Italiji, Portugalu, Brazilu, Kolumbiji, Dominikanskoj Republici, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Albaniji i drugim zemljama, s ciljem stjecanja nepripadne materijalne koristi kontinuiranom nabavom, izvozom i uvozom, prijevozom i daljnjom preprodajom kokaina i droge konoplje na ilegalnom narkotržištu uspostavio hijerarhijsko-strukturalnu kriminalnu grupaciju te u zajedničko djelovanje povezao ostale okrivljenike i više drugih zasad nepoznatih osoba koje su obavljale dodijeljene im zadaće, stoji u priopćenju USKOK-a.

Osmislio je plan krijumčarenja kokaina iz Južne Amerike u Europu te konoplje iz Albanije u Hrvatsku i druge zemlje, a drugi su postupali prema njegovim uputama i instrukcijama. Navedenu drogu je nabavljao, nadzirao njezin transport, iskrcaj i skladištenje te odobravao daljnju prodaju, cijenu i način isplate.

Ostali okrivljenici su svi po redu obavljali svoje zadaće koje su se ticale pregovaranja s dobavljačima, prihvata i izvlačenja droge dopremljene pomorskim putem iz legalnog tereta, koordinacije vozača, osiguravanja sredstva za sigurnu komunikaciju, logistike za prihvat droge, adekvatnog skladištenja, vozila za prijevoz zainteresiranim kupcima, posredovanja u preprodaji, nadzora, naplate, pohrane, vođenja evidencije i svih ostalih operativnih poslova te u slučaju uhićenja kojeg od članova kriminalne grupacije i koordinacije obrane.

Tone i tone droge

USKOK navodi da je riječ o iznimno velikim količinama kokaina iz Južne Amerike namijenjene za distribuciju do zemalja Europske unije.

Dogovoreno je krijumčarenje najmanje dvije tone i 520 kilograma droge konoplje, vrijednosti najmanje 4.788.000 eura, s tim da je uspješno prokrijumčareno i preprodano najmanje jedna tona i 754 kilograma konoplje, za koju je od krupnijih preprodavatelja u Hrvatskoj naplaćeno više od 2.007.950 eura.

Što se tiče kokaina, bilo dogovoreno krijumčarenje šest tona i 594 kilograma kokaina, vrijednosti od 197.820.000 eura na ilegalnim tržištima.

Krijumčarenje je do kraja izvršeno samo u odnosu na jednu pošiljku u količini od 500 kilograma u vrijednosti od 15.000.000 eura, a kriminalna ekipa stekla je protupravnu imovinsku korist od najmanje 15.957.950 eura.

Prvookrivljeni i sedmookrivljeni novac su uložili u kupnju nekretnina kako bi novcu zametnuli trag i neistinito prikazali da imovina proizlazi iz zakonitog izvora.

USKOK je u optužnici predložio produljenje istražnog zatvora protiv 18 okrivljenika, od kojih se njih 14 već nalazi u istražnom zatvoru.