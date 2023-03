One privode, rone, voze presretač i motocikl, hvataju kriminalce, čuvaju državnu granicu, savjetuju građane - one su hrvatske policajke.

PU istarska povodom Dana žena objavila je priopćenje u kojem je ponosno predstavila policajke u njihovim redovima. Navode kako je od prvog ulaska žena u policijske redove prošlo više od stotinu godina.

U Njemačkoj je prva žena s policijskim ovlastima zaposlena 1903. godine, u Americi 1910. godine, a u redovima hrvatske, odnosno tadašnje jugoslavenske policije, prve policajke bile su 1970. godine Mersija Grujić i Nada Iveković. Danas u Policijskoj upravi istarskoj radi 366 žena, odnosno 38 % od ukupnog broja djelatnika, a njih 211, odnosno 22 % policijske su službenice.

Iako su se žene tijekom povijesti morale izboriti za svoja prava i jednak tretman u službi, danas one ravnopravno obavljaju sve poslove, bez iznimke, navodi u priopćenju PU istarska.

''Kada sam prije gotovo 30 godina počela raditi, nije bilo previše kolegica jer se policijski posao smatrao muškim zanimanjem. Počela sam raditi sasvim slučajno, u vrijeme rata, kao djelatnica na šalteru. Kasnije, kada sam prešla u kriminalističku policiju, kod pojedinih građana to je izazivalo nevjericu i bili su iznenađeni činjenicom da i žene hvataju kriminalce. U to vrijeme mogu reći da je postojala razlika između žena i muškaraca u službi, ali danas moje kolegice i ja radimo sve poslove kao i muški kolege. Provodimo kriminalistička istraživanja, obavljamo pretrage, privodimo i ispitujemo osumnjičene'', ispričala je policijska službenica Sektora kriminalističke policije Antonela Labud.

Žene u policiji - 4 (Foto: PU Istarska)

Antonela smatra, a to potvrđuju i provedena istraživanja, da su žene djelotvornije na poslovima koji zahtijevaju komunikativnost, empatičnost i pedantnost, a to su rad sa žrtvama obiteljskog nasilja, djecom, prikupljanje informacija, istraživanje kaznenih djela i preventivni rad.

Andrijana Slunjski (Foto: PU Istarska)

Andrijana Slunjski u Policijskoj postaji Pula-Pola radi 16 godina. Većinu svojeg radnog staža provela je u policijskoj ophodnji i kao kontakt policajka te se nalazila u različitim situacijama, od onih ugodnih, poput preventivnih aktivnosti i edukacije djece, pa sve do nasilja u obitelji, narušavanja javnog reda i mira i navijačkih nereda.

''Iako posljednjih godina ima sve više žena u policiji, na početku moje karijere nije nas bilo toliko koje smo obavljale posao u ophodnji. Kolege su me odmah dobro prihvatile, ali neki građani su bili skeptični, bila je i pokoja neugodna situacija, ali kada sam svojim postupanjem pokazala da znam i mogu, iskazali su poštovanje prema meni kao ženi u policijskom poslu.

Ne bih rekla da u policiji ima podjele na muške i ženske poslove. Svi jednako radimo i obavljamo sve zadaće koje su nam dane. Svatko je u nečemu malo bolji, tako da se međusobno nadopunjujemo'', rekla je Andrijana i pozvala sve djevojke koje imaju volju i želju učiti i pomagati ljudima da prate kada će Ministarstvo unutarnjih poslova raspisati natječaj. ''Policijski poziv je specifičan, zanimljiv i sveobuhvatan, tako da, ako te zanima biti dio nečeg pozitivnog, ako želiš pomagati i brinuti za svoje sugrađane, prijavi se na natječaj i postani moja kolegica!''

Zanimljivost i dinamičnost posla privukla je prije 12 godina u policiju i Anitu Prgomet Buić. Anita radi u Postaji prometne policije Pula-Pola, a Puljani je često znaju viđati na policijskom motociklu ili u presretaču. Majka je dvoje djece, sportašica i zaljubljenica u motore koja s lakoćom barata policijskim BMW-om, težine oko 270 kilograma. ''U mojoj policijskoj postaji unazad nekoliko godina nije bilo puno žena, ali u posljednje vrijeme sve više ih dolazi i sve više ih se prijavljuje u policiju, što mi je izuzetno drago.

Možda je nekada i postojala podjela poslova u policiji, ali smatram da danas toga više nema. Žene i muškarci su ravnopravni i svi odrađuju sve što treba, bez obzira na spol. Možda i ima onih koji misle da su žene slabije i da ne mogu sve, ali dokazale smo suprotno svojim postupcima. Čak bih rekla da u nekim situacijama bolje odradimo postupanje jer unaprijed razmišljamo kako bi netko mogao reagirati'', rekla je Anita.

Žene u policiji - 5 (Foto: PU Istarska)

Laura Šumić iz Postaje pomorske i aerodromske policije Pula-Pola u policiji radi dvije godine i obavlja poslove granične kontrole na pulskom aerodromu.

''Smatram da se situacija s ravnopravnošću žena razvija svakim danom nabolje, ali još uvijek ima prostora za poboljšanje. Što se tiče moje policijske postaje, svi obavljamo sve poslove, nema nikakve razlike i ono što je najbitnije je da posao bude obavljen kako treba. Policijskom zanimanju najviše me privuklo to što je posao vrlo dinamičan. Svaki dan može biti drugačiji i ne znaš što možeš očekivati u smjeni kada dođeš. Volim i želim pomagati ljudima, tako da mislim da je to jedan od bitnijih razloga zbog kojeg sam se odlučila na ovaj poziv'', istaknula je Laura.

A da podjela na ženske i muške poslove u policiji ne postoji, pokazuje primjer policijske službenice Alesandre Varelija, koja je u policiji 15 godina. Većinu vremena Alesandra je provela u temeljnoj policiji, a posljednje četiri godine radi u Interventnoj jedinici policije Pula te je trenutačno na radnom mjestu protueksplozijskog ronioca. Jedina je roniteljica u redovima hrvatske policije, a kako kaže, nada se da će uskoro u morskom plavetnilu biti još kolegica.

Žene u policiji - 6 (Foto: PU Istarska)

''Osim što obavljam poslove ronioca, obavljam i sve druge poslove u jedinici, kao i moji muški kolege. Četiri žene smo u pulskoj interventnoj policiji i normalno obavljamo sve poslove, osiguravamo nogometne utakmice i druga veća javna okupljanja, obavljamo poslove sprječavanja nezakonitih migracija, visoko rizična uhićenja i druge složenije policijske zadaće. Od svih se očekuje da svoje zadaće obavimo uspješno i nitko ne pita jeste li žena ili muškarac'', rekla je majka dvoje djece i velika zaljubljenica u moderni ples. A da bi uspješno balansirala poslovni i privatni život, veliku podršku daje joj i suprug, koji je također policijski službenik. ''Dobrom organizacijom i podrškom bližnjih može se biti uspješna policajka, majka i sportašica'', zaključila je Alesandra.

Dok se u svijetu bilježi evidentan broj provedenih istraživanja na temu rodne ravnopravnosti i položaja žena, u Hrvatskoj su takva istraživanja zastupljena u malom broju, a posebno je brojka mala kada se radi o istraživanju položaja žena u policiji.

Na temelju jednog od provedenih istraživanja voditeljica Službe za koordinaciju i provođenje projekata i istraživanja na Policijskoj akademiji Iva Balgač napisala je knjigu ''Žene u policiji'', a rezultati su pokazali kako policijske službenice imaju bolje komunikacijske vještine nego muškarci te da su racionalnije i opreznije u svojem postupanju, čime u konačnici pozitivno utječu na muškarce i kod njih povećavaju ovu tendenciju.

Istraživanje je pokazalo da su policijski službenici koji sa ženama obavljaju ophodnje manje agresivni i da se građani manje pritužuju na postupanje žena policijskih službenica. Žene policijske službenice se manje "upuštaju" u nedozvoljena ponašanja u službi i izvan službe od muških kolega, a veći broj policijskih službenica povećava ugled i imidž policije i unaprjeđuje njezin odnos sa zajednicom.

Čak dva slična istraživanja provedena su na području Istre. Prvo na temu stavova i percepcije policijskih službenika prema kolegicama, a drugo na temu stavova i percepcije građana prema ženama u policiji. Istraživanja su donijela zanimljive rezultate, vrlo usporedive s prethodnim istraživanjima, a autori, Lovro Borovec i policijska službenica Sektora kriminalističke policije Policijske uprave istarske Sanja Delač Fabris, objavili su ih u Zborniku radova VII. Međunarodne znanstveno-stručne konferencije Istraživački dani Visoke policijske škole te u časopisu Policija i sigurnost, navela je PU istarska u priopćenju.