Okršaj na fakultetu: Studenti traže povlačenje suspenzija, oglasio se i ministar Fuchs

Potez dekana Filozofskog fakulteta u Zagrebu posljednjih dana izaziva lavinu reakcija u akademskim krugovima. Zbog njegove odluke da se suspendira troje od pedesetak studenata koliko ih je prošli mjesec prosvjedovalo zbog plaćanja apsolventske godine pokrenuta je inicijativa koju su stotine potpisale. Traže povlačenje suspenzije.

"Obaviještena sam mailom sa adrese urudžbenog ureda koji je glasio 'Poštovana, u prilogu vam dostavljamo odluku dekana'", ispričala je suspendirana studentica Kristina Ćuk.

"Mi nismo dobili nikakvo službeno obrazloženje zašto. Zašto mi. Jedino neki opširni mail uprave svima, kao zbog buke, ali to je to, manje više", rekao je drugi od troje suspendiranih studenata, Patrik Peica. Dodao je da se osjeća preplašeno: "Nama je zabranjeno manje više sve, izlaganje seminarskih, prisustvovanje predavanjima, to nama može značiti semestar ako ne i cijelu godinu".

Patrik Peica, suspendirani student Foto: Dnevnik Nove TV

Ova sankcija dolazi nakon što je u rujnu pedesetak studenata prekinulo sjednicu fakultetskog vijeća.

"Studenti su ušli u samu vijećnicu sa 40-tak zviždaljki par bubnjeva i transparentima. Izvikivali su parole poput znanje nije roba, nema sjednice bez studentske odluke i slično, nije bilo nikakvog nasilja, nikakvih prijetnji", rekla je Mia Markuš.

Mia Markuš, predsjednica Foto: Dnevnik Nove TV

Prosvjedom se tražilo neplaćanje apsolventske godine.

"Borimo se protiv jednog od pokušaja uprave da na mala vrata uvede plaćanje tog istog obrazovanja, a to žele napraviti zbog plaćanja apsolventskih godina koje se dosad nisu plaćale", ispričala je Eva Marija Jurešić, suspendirana studentica.

Eva Marija Jurešić, suspendiana studentica Foto: Dnevnik Nove TV

Dekan Filozofskog fakulteta dr.sc. Domagoj Tončinić nije htio pred kamere, ali je poslao pisani odgovor.

"Privremena mjera suspenzije poduzeta je zbog osobito teške povrede, odnosno nasilnog prekida 11. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 17. rujna 2025. i onemogućavanja njezina daljnjeg rada. Stvaranje nepodnošljive buke zviždanjem zviždaljkama i bubnjanjem bubnjevima u zatvorenom prostoru ne može se smatrati mirnim prosvjedom što je rezultiralo prekidom sjednice u trenutku kad je izglasano da se prijedlog Uprave o participacijama uvrsti na Dnevni red", poručio je.

Navedene razloge Kristina opovrgava.

Kristina Ćuk, suspendirana studentica Foto: Dnevnik Nove TV

"Tamo se zapravo samo pozivaju na članak koji sam ja navodno prekršila, nazivajući me fizički i simbolički nasilnom. što ja demantiram iz pozicije osobe koja je trpjela dugogodišnje obiteljsko nasilje i koja je bila godinu dana u sigurno kući, da se dekan može sramiti zbog takve formulacije i da se sve žrtve osjećaju uvrijeđeno i poniženo", poručila je Ćuk.

Studenti su podršku dobili i od dijela profesora.

"Po meni je ovo nenasilan protest. Mi smo nasilje odavno definirali. Stavili u naše pravne akte. Ovdje nije bilo niti prijetnje niti upotrebe sile. Ne možemo zabraniti bubnjanje, ne možemo bubnjeve vidjeti kao oružje", poručio je dr.sc. Kruno Kardov, izv. prof.

Dekanu je upućeno i otvoreno pismo koje je dosad prikupilo više od tisuću potpisa. Traže povlačenje odluke o suspenziji.

"Ministarstvo se ne može ovdje igrati represivnog aparata pa da idemo istraživati tko je prvi ušao i tko je prvi izašao. Ako studenti nisu zadovoljni sa komunikacijom, sa dekanom, dekanatom, postoji instanca koja je iznad toga, a to je rektor i rektorat", poručio je ministar Radovan Fuchs za Dnevnik Nove TV.

Stegovni sud sada ima 90 dana za odluku hoće li kazna o suspenziji trojke - ostati na snazi.