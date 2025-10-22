Obavijesti Foto Video Pretražite
Prosvjedi na Filozofskom

Okršaj na fakultetu: Studenti traže povlačenje suspenzija, oglasio se i ministar Fuchs

22. listopada 2025.
Prosvjed studenata Filozofskog fakulteta - 2
Prosvjed studenata Filozofskog fakulteta - 2 Foto: Dnevnik Nove TV
Studenti tvrde da osnove za suspenziju nema, a o svemu se za Dnevnik Nove TV oglasio dekan, kao i ministar Fuchs.
