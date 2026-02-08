Preporuka koja je uzburkala Hrvatsku: Hoćemo li još kasnije ići u mirovinu?

Što Hrvatska treba napraviti da uđe u elitno društvo najrazvijenijih zemalja svijeta? Preporuke su stigle od samog OECD-a.

Jedna od njih je poprilično kontroverzna: kasniji odlazak u mirovinu! Što na to kaže Vlada, a što radnici? Provjerila je ekipa dnevnika Nove TV.

Na pomisao dužeg radnog vijeka - većini Hrvata padne mrak na oči.

“Ako već imaš 65 godina, pa imaš posao gdje moraš stajat cijeli dan, pa i mozak te više ne služi...pa stvarno mi nije jasno”, rekla je Dragica, Zagreb.

“Po meni bi se trebalo promijenit da je staž jedina bitna varijanta, kad čovjek odradi 40 godina mislim da je to čisto dosta da ode u mirovinu”, rekao je Dubravko, Zagreb.

“Neka rade još i više, šta.. zezam se! ne znam stvarno što bi rekla, tko može neka radi, neka mu se omogući”, rekla je Ružica, Zagreb.

Muškarci u Hrvatskoj u mirovinu idu s navršenih 65 godina! Prosjek u OECD-u je nešto manji, 64,7 godina.

Nakon skeniranja Hrvatskog gospodarstva, od OECD-a je stigla preporuka - povećati zakonsku dob za odlazak u mirovinu!

“Treba ili plaćati veće mirovinske doprinose ili duže raditi! Odnosno povećati vrijeme u kojem se uplaćuje u sustav i skratiti vrijeme u kojem se isplaćuje”, rekao je Mathias Cormann, glavni tajnik OECD-a.

Među zemljama članicama OECD-a najnižu dob za odlazak u mirovinu, 62 godine, trenutačno imaju Kolumbija, Grčka, Luksemburg, Slovenija.

Najvišu, 67 godina, Danska, Nizozemska, Australija, Island, Izrael, Norveška.

No, čak polovica zemalja u idućim desetljećima ide prema povišenju tih granica. Rekorderi su Nizozemska i Švedska gdje će se u mirovinu sa 70 godina, Estonija sa 71 i Danska sa čak 74 godine.

Ako se pita sindikate - istim putem ne treba ići Hrvatska. Oni su još 2019. potpisima natjerali Vladu da odustane od podizanja granice za mirovinu.

"Naša životna dob je puno kraća nego u EU, i samim tim kvaliteta tog života i rada, da ne govorimo da naši radnici rade u puno gorim uvjetima nego radnici u EU, tako da je puno razloga zašto se ne možemo složiti s tim preporukama”, rekao je Dražen Jović, predsjednik Nezavisnih sindikata Hrvatske.

No granica od 65 godina postavljena je davno - kažu u udruzi Glas poduzetnika.

“Dok je životni vijek bio puno kraći i danas živimo duže, gotova svaka treća osoba je u mirovini što ne mogu isfinancirati ni puno bogatije države od nas”, rekla je Ivana Matić, članica Upravnog odbora UGP-a.

Ni SDP ni MOST takav prijedlog ne bi podržali - dapače izašli su s idejom skraćenog radnog tjedna!

Mathias Cormann, glavni tajnik OECD-a Foto: Dnevnik Nove TV

"Radni dan za koji se zalažemo je jedan oblik ulaganja u produktivnost i prije svega obitelj, ali bez nekakvog pomicanja granica za ulazak u mirovinu jer hrvatski radnik nije problem koji treba dodatno iscrpljivat nego je jedan oblik temelja društva”, rekao je Ante Kujundžić, saborski zastupnik (MOST).

“SDP to ne može podržati jer je to apsolutno u suprotnosti s našom željom da kapitalizmu damo ljudsko lice, da damo prava radnicima i umirovljenicima i upravo u tom smjeru idemo sa svojim inicijativama i oko nove industrijske strategije, i oko drugačijih poreznih politika a poglavito oko skraćenog radnog tjedna", rekao je Mišel Jakšić, saborski zastupnik (SDP).

Što će napraviti s preporukom - iz Vlade nisu htjeli komentirati.