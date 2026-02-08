Bujice gutaju polja i vinograde, divlje životinje bježe iz poplavljenih područja

Zbog obilnih oborina koje posljednja dva tjedna ne prestaju, veći dio vrgoračkog područja našao se pod vodom. Iz podzemne jame Betina počele su istjecati velike količine vode koje su poplavile područje od Kokorića do Bunina polja.

Pod vodom se našao i dio državnog lovišta, zbog čega su zabilježene migracije divljih životinja koje napuštaju poplavljena područja i traže sigurnije predjele. Poplave su pogodile i vinograde, po kojima je vrgorački kraj nadaleko poznat, a mještani strahuju od velikih šteta na ovogodišnjem urodu.

Stanovnici ističu kako ovakve situacije nisu rijetkost, ali razmjeri poplava ovise o količini kiše koja padne na širem području, posebno u imotskom kraju.

