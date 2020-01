Odvjetnik Branko Šerić u ponedjeljak će prvi puta posjetiti svog klijenta Filipa Zavadlava u zatvoru u Bilicama. Filipov otac Ante Zavadlav kaže da se boji za svog sina.

"Od tog susreta ne očekujem ništa, odnosno, očekujem jedan kontakt, ukoliko će on biti uspješan", rekao nam je odvjetnik Branko Šerić koji će u ponedjeljak po prvi puta posjetiti svog klijenta i trostrukog ubojicu Filipa Zavadlava u zatvoru.

Psihijatrijsko vještačenje Filipa Zavadlava obavit će stručnjaci iz Klinike za psihologiju Vrapče, potvrdio nam je Šerić i rekao kako će puno toga ovisiti o vještačenju.

Procjenjuje da bi do vještačenja moglo doći najranije u srijedu.

"Vještačenje će početi tek kada Klinika za psihologiju Vrapče primi nalog za vještačenje. To se, procjenjujem, neće dogoditi prije srijede. Donesen je nalog i upućen je u Zagreb. Psihijatri i psiholozi moraju uzeti vrijeme za pripremu da počnu s ispitivanjem okrivljenika", napominje Šerić.

Vještačenjem će se utvrditi je li trostruki ubojica u vrijeme počinjenja zločina bio ubrojiv, smanjeno ubrojiv ili neubrojiv. O tome će ovisiti visina kazne, odnosno ukoliko se utvrdi da je bio neubrojiv, neće kazneno odgovarati za to što je učinio.

Ubojičin otac ne želi puno govoriti o tragediji svoga sina, ali i onome što se događalo u zadnjih 20 godina.

"Najgore mi je ujutro. I u ovom trenutku razmišljam kako bih najradije da sam ja na njegovu mjestu i da je on vani. Znam da to nije moguće. I toga mi je najviše žao.

Bojim se za Filipa. Hoće li on to uspjeti izdržati? U stanju je takvom kakvo je. Nisam se čuo s njim, ali sljedeći tjedan probat ću doći do njega, posjetiti ga bude li moguće. Da ga idem vidjeti", ispričao je Ante Zavadlav za Jutarnji list.

Ističe kako je imao puno životnih kriza, ali da se niti jedna ne može mjeriti s ovom.

"Ćaća moj, učinija sam groznu stvar", navodno su bile riječi koje je Filip rekao ocu nakon ubojstva.

Nakon toga su on i otac, navodno, odmah išli potražiti časnu sestru koja je jako voljela Filipa, međutim, nisu je našli. Nakon toga ih je, psiholog Centra za socijalnu skrb nagovorio da se nađu u kafiću nedaleko od sjedišta splitske policije, navodi list.

"Ma čujte, on je bija zaključan. O svemu tome se doznalo, kako da vam kažem, u dahu", kaže Filipov otac.



"Želio sam izraziti sućut obiteljima koje je usmrtio moj sin, ali mi je savjetovano da možda još nije vrijeme", rekao je Ante Zavadlav.