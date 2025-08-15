FOTO Deseci uhićenih u kaosu u Srbiji, među njima Hrvat. Dačić: "Toliko o tome da nemaju veze s vanjskim faktorom"

Deseci ozlijeđenih i uhićenih, među kojima i državljanin Hrvatske, salve suzavca, naguravanje s kordonima policije i žandarmerije, povremene tučnjave i demolirane stranačke prostorije SNS-a obilježili su treće uzastopne protuvladine prosvjede u Srbiji završene u petak poslije ponoći.

Višemjesčna politička i duštvena kriza i prosvjedi koji traju od pogibije 16 ljudi nakon pada nadsrešnice na novosadsom željezničkom kolodvoru 1. studenog prošle godine, prerastaju posljednjih dana u otvorene sukobe demonstranata i pritstaša vladajuće Sprske napredne stranke srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.

Tisuće na ulicama

Treći dan prosvjeda izveo je u četvrtak navečer tisuće ljudi u tridesetak gradova diljem Srbije nakon što su u utorak u sinkroniziranom napadu pristaše SNS-a u dva vojvođanska grada zasule prosvjednike vatrometom, bakljama i raznim predmetima.

Srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić priopćio je posliije ponoći da policija bila izložena "brutalnom nasilju" i da su ozlijeđena najmanje 42 policajca, najviše u Beogradu - 26 , sedam u Valjevu i devet u Pančevu.

Uhićeno je 37 ljudi među kojima i jedan državljanin Hrvatske, identificiran kao B. H. (23), koji je, kako tvrdi Dačić, napao žandarmeriju.

Najave novih uhićenja

"Toliko o tome da ovi prosvjedi nemaju veze s vanjskim faktorom", rekao je Dačić, inače i potpredsjednik srbijanske vlade koja prosvjede naziva "obojenom revolucijom", uz optužbe da su podržani i plaćeni izvana.

Dačić je rekao da se uhićenja nastavljaju i da će odgovarati svi koji su napali policiju.

U sukobima s policijom ozlijeđeni su i brojni demonstranti, ali se zasad ne znaju podaci i procjene koliko ih je zatražilo liječničku pomoć.

Mnogi su ozlijeđeni i u tučnjavi s pristašama SNS-a, najčešće maskiranim i s kačketima na glavi, čije nasilje je - prema svjedočenjima sudionika prosvjeda i objavama na društvenim mrežama - policija najčešće ignorirala.

Ozlijeđen zastupnik

Među ozlijeđenima je i zastupnik oporbene Stranke slobode i pravde (SSP) Peđa Mitrović kojeg je, prema priopćenju SSP-a i njegovom svjedočenju desetak "batinaša i kriminalaca Srpske napredne stranke" u četvrtak u 22 sata na raskrižju Kneza Miloša i Birčaninove napala šipkama i teško ozlijedila. Zbog posjekotine na glavi i obilnog krvarenja pomoć su mu ukazali medicinski volonteri na prosvjedu.

Prosvjede u četvrtak navečer obilježilo je i demoliranje prostorija Srpske napredne stranke u Novom Sadu. Prema objavama medija, demolirane su prostorije gradskog i još dva loklana novosadska odbora SNS-a.

Većina mlađih prosvjednika koji su sudjelovali u tom napadu bila je maskirana kapuljačama, a u stranačkim prostorijama nije bilo pristaša SNS-a odakle su srijedu ispaljivali pirotehnička sredstva ka prosvjednicima.

Predsjednik stranke Miloš Vučević nazvao je napad "divljačkim".

Vučić: "U EU se ne mogu praviti da to nisu vidjeli"

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je u trelefonskom uključenju za provladinu TV Informer rekao da "pobjeđuju ljudi i ideje, a ne prostorije" i ocijenio kako se sad "u Europskoj uniji ne mogu praviti da to nisu vidjeli",

Reporteri beogradskih medija izvijestili su da su na policajce u kordonima nastrali uglavnom maskirani mlađi muškarci s namjerom da izazovu reagiranje policije.

Policija je u Novom Sadu i Beogradu potisnula prosvjednike poslije ponoći i situacija se smirila. Novi prosvjedi očekuju se i u petak navečer.