Od sutra nova pravila na cestama: Stiglo je i vrijeme za ljetne gume - ove su najbolji izbor

Od srijede (15. travnja) u Hrvatskoj prestaje obveza zimske opreme na vozilima, što znači i da nakon tog datuma više nisu obvezne zimske gume pa ih vozači mogu zamijeniti ljetnima.

Prestanak obveze zimske opreme traje do 15. studenog, a od tog datuma vozači će ponovno morati staviti zimske gume ili za ljetne s najmanjom dubinom profila od 4 mm na svim kotačima imati u autu obvezne lance za snijeg.

Međutim, Zakon o sigurnosti prometa na cestama definira pojam "zimskih uvjeta", koji nastupaju svaki put kada je kolnik prekriven snijegom ili kada na njemu ima poledice. U takvim okolnostima, neovisno o datumu u kalendaru, zimska oprema postaje obvezna na svim cestama u Republici Hrvatskoj, a ne samo na prethodno definiranim zimskim dionicama.

To znači da vas snježna mećava krajem travnja u Lici ili Gorskom kotaru može dovesti u prekršaj ako ste na vozilo već montirali ljetne gume, a u prtljažniku nemate lance. Kazna za vozača koji upravlja vozilom bez propisane zimske opreme u trenucima kada je ona obvezna iznosi 130 eura. A ako policajac procijeni da vozilo ugrožava sigurnost prometa, može narediti vozaču da odmah prekine vožnju sve dok ne osigura adekvatnu opremu.

U slučaju nepoštivanja naredbe, vozilo se može isključiti iz prometa, a vozaču se privremeno oduzimaju registarske pločice. Kazne su još drastičnije za pravne osobe i obrtnike koji dopuste da njihovo vozilo sudjeluje u prometu bez zimske opreme, a kreću se u rasponu od 660 do čak 1.990 eura.

A HAK i partneri proveli su test ljetnih pneumatika na kojem su izdvojili 16 različitih modela u dimenziji 225/50 R17, koje su promatrali u dvije ključne kategorije - sigurnost i utjecaj na okoliš.

Najboljim su se pokazali Continental PremiumContact 7, Pirelli Cinturato (C3) i Goodyear EfficientGrip Performance 2. Jedino ta tri pneumatika nude ujednačene karakteristike te se zato smatraju vrlo preporučljivima. Dakle, to su premium gume koje koštaju oko 160 eura.

Sljedećih šest modela je svrstano u klasu niže, među preporučljive, jer bilježe nedostatke u barem jednoj ključnoj kategoriji. Uglavnom su to gume srednje klase, čija je cijena od 115 do 140 eura, ali i tu su premium igrači (Bridgestone i Michelin), koji su imali manje nedostatke, navodi HAK Revija.

Vrlo preporučljive

Continental PremiumContact 7

+ ujednačena guma, najbolja guma na testu na području sigurnosti, visoka predviđena kilometraža, niska abrazivnost, visoka učinkovitost

– nešto bučnija guma

Pirelli Cinturato (C3)

+ vrlo dobra na području sigurnosti, visoka predviđena kilometraža, niska abrazivnost, visoka učinkovitost

– bučna guma

Goodyear EfficientGrip Performance 2

+ ujednačena guma, dobra na području sigurnosti, vrlo visoka predviđena kilometraža, niska abrazivnost, visoka učinkovitost

– manji nedostaci kod akvaplaninga, manji nedostaci na mokrom

Preporučljive

Firestone Roadhawk 2

+ relativno dobra na području sigurnosti, visoka učinkovitost

– manji nedostaci u preciznosti na suhom, manji nedostaci kod kočenja na mokrom, manji nedostaci kod poprečnog akvaplaninga, tek zadovoljavajuća predviđena kilometraža, samo zadovoljavajuća abrazivnost, bučna guma

Falken Ziex ZE320

+ vrlo kratak zaustavni put na suhom, relativno dobra na mokrom, niska abrazivnost, vrlo lagana guma, niska potrošnja goriva

– nedostaci na suhom, manji nedostaci kod akvaplaninga, tek zadovoljavajuća predviđena kilometraža

Bridgestone Turanza 6

+ vrlo visoka predviđena kilometraža, niska abrazivnost, relativno lagana guma, niska potrošnja goriva

– nedostaci na suhom, manji nedostaci na mokrom

Michelin Primacy 5

+ kratak zaustavni put na suhom, kratak zaustavni put na mokrom, vrlo visoka predviđena kilometraža, najmanje abrazivna guma na testu, lagana guma, najniža potrošnja goriva na testu

– nedostaci na suhom, nedostaci na mokrom

Maxxis Premitra HP6

+ kratak zaustavni put na suhom, kratak zaustavni put na mokrom, niska abrazivnost, niska potrošnja goriva

– manji nedostaci na suhom, manji nedostaci na mokrom, niska predviđena kilometraža

Kumho Ecsta HS52

+ kratak zaustavni put na suhom, vrlo dobra na mokrom, relativno visoka predviđena kilometraža

– manji nedostaci na suhom, manji nedostaci kod poprečnog i uzdužnog akvaplaninga, samo zadovoljavajuća abrazivnost, druga najteža guma na testu.