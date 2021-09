23. kolovoza tržišta su dobila ogroman zamah, kada je američka Uprava za hranu i lijekove u potpunosti odobrila Pfizerovo cjepivo protiv Covid-a.

Dionice Pfizera porasle su odmah nakon odobrenja, dok su dionice Moderne porasle za 107% u posljednja tri mjeseca nakon što je njihovo cjepivo protiv Covid-a za stariju djecu i tinejdžere dobilo odobrenje EU.



Jedna od glavnih prepreka neodlučnosti s Pfizer cjepivom bila je činjenica da nisu svi podaci u potpunosti proučeni i prezentirani kako bi dobilo punu suglasnost. Međutim, sada je vjerojatno da će biti cijepljeno više ljudi, a očekuje se da će se više pritiska staviti na radnike javnog i privatnog sektora u svrhu cijepljenja. To je smirilo investitore zabrinute zbog povratka ograničenja i potencijalnog negativnog utjecaja na gospodarstvo.



Moderna je porasla nakon vijesti o odobrenju Pfizera i potvrdila da će u narednim tjednima dobiti punu suglasnost FDA-e, što će vjerojatno dovesti do daljnjeg povećanja cijena. No, zalihe su ugrožene nakon što su otkrivene zaražene bočice Covid cjepiva u Japanu. EU istražuje španjolsku tvornicu Moderne koja je proizvela zaraženo cjepivo. I pored toga, Moderna je porasla za 107% u posljednja tri mjeseca nakon što je njihovo cjepivo protiv Covid-a za stariju djecu i tinejdžere dobilo odobrenje EU.



