Lijek ste dobili na privatni recept? Evo što vam liječnik uz njega mora dati, a i kome se obratiti ako to ne učini

Osim lijekova na recept temeljem kojeg vam lijek izdaju ljekarnici, liječnici primarne zdravstvene zaštite ili specijalisti za potreban lijek mogu napisati i tzv. privatni recept.

Takav recept liječnik piše u određenim uvjetima, u slučajevima da lijek koji smatra potrebnim nije na listi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, ali i u slučajevima kada pacijent ne zadovoljava kriterije za teret Zavoda ili nema zdravstveno osiguranje.

Kod izdavanja privatnog recepta postoje propisi prema kojima liječnik treba postupati, no neki se pacijenti žale da nisu upoznati sa svime što je liječnik po zakonu obvezan dati pacijentu na znanje kod pisanja privatnog recepta.

Dakle, liječnici primarne zdravstvene zaštite i specijalisti obvezni su napisati razlog zbog kojeg pacijentu preporučuju lijek koji se ne nalazi na Osnovnoj niti na Dopunskoj listi lijekova HZZO-a, kao i obavijestiti pacijenta o razlozima propisivanja lijeka na privatni recept.

Dužni su naglasiti da će pacijent lijek morati platiti i dati upute vezano za njegovo uzimanje.

No, kontrolira li liječnike netko u tim obvezama prema pacijentima? O tome smo upitali HZZO i doznali sljedeće – HZZO kontrolira ugovorne obveze ugovornih ordinacija i zdravstvenih ustanova, kao i propisivanje lijekova koji se nalaze na listama lijekova HZZO-a te se izdaju na recept. S obzirom na to da HZZO ne plaća lijekove na privatni recept, u redovitim kontrolama oni se ne kontroliraju.

No postoji iznimka kada se kontrola može provesti.

"Ako se osigurana osoba obrati HZZO-u sa sumnjom na nepravilnosti oko izdavanja takvog lijeka ili su joj uskraćena prava na lijekove propisivanjem lijeka na privatni recept, tada kontrolori HZZO-a mogu provesti kontrolu u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi ili ordinaciji. Napominjemo kako HZZO nije nadležan niti ulazi u stručni rad doktora u svezi s liječenjem osiguranih osoba, već je za stručni rad nadležna Hrvatska liječnička komora", odgovorili su iz HZZO-a na upit DNEVNIK.hr-a.