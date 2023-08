Posljedice poplava: "Jedva stojimo na nogama, izmoreni smo"

Vodeni val stigao je u Osječko-baranjsku županiju. U Podravskoj Moslavini, stigao je do obiteljskih kuća. Dom obitelji Trošić na udaru je rijeke Drave. Voda se izlila iz korita rijeke i već je došla do kuća. "Imam četvero djece, jesu, uplašeni su, kod bake su. Nismo spavali tri dana i tri noći. Jedva stojimo na nogama. Svi smo izmoreni", govori Tanja.

"Više manje smo sve podigli. Nadamo se da neće doći voda do uređaja, do namještaja."

Sve raspoložive snage su na terenu. Uz Dravu se grade nasipi, ispumpava voda. "Pripreme smo započeli još u četvrtak. Nema ugroženih ljudskih života", kaže Zvonko Grgec iz Civilne zaštite.

No neki su objekti već pod vodom. Stoga se u mjestima u blizini Donjeg Miholjca nadaju da je ovo vrhunac vodenog vala. "Nažalost nismo uspjeli obraniti Ribički dom i dvije vikendice koje su nažalost potopljene", rekao je Dominik Cerić, načelnik Podravske Moslavine.

Nisu stradali samo objekti, već i poljoprivredno zemljište. U blizini Viljeva nasip nikada nije izgrađen do kraja. Drava se na tom mjestu izlila. Poljoprivrednik Jozo osjeća posljedice na svom usjevu: "Od kukuruza ništa. 'Ko je imao 'vamo kukuruza, ništa od toga. Evo možete pogledati, to je led prvo uništio. A što nije led, sad će poplava. Šta da sad radimo? Tako je kako je." No mnogi još uvijek nisu shvatili kolika je moć i sila prirode koju se ne smije izazivati.

Troje motorista sa stranim registarskim oznakama pokušali su podići šator i kampirati tik uz nasip rijeke Drave. Naravno, apelira se da se to ne čini.

"Budući da imamo i dojave i na terenu smo se uvjerili da pojedini sugrađani, konkretno u gradu Osijeku si priušte nekakve odlaske na obalu Drave i po noći i po mraku i pokušavaju učiniti nekakve atraktivne slike i selfije. Molimo ih još jednom da to ne rade, Drava je vrlo opasna", upozorava Mato Lukić, načelnik stožera Osječko-baranjske županije. Kod Donjeg Miholjca, vodostaj još uvijek raste. "Šta će bit dalje ne znamo... Budemo vidjeli", objašnjava Lukić.

A procjena je da vrhunac vodenog vala u grad Osijek, stiže s petka na subotu.

