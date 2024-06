Zbraja se šteta nakon nevremena: "Nitko još nije došao zbog procjene, samo komunalci koji saniraju"

U Iloku mještani i operativa popravljaju krovove, prozore i zidove kuća. Vatrogasci imaju posla, a očekuje se poziv građanima da u gradskom poglavarstvu prijave štetu na svojim objektima, kao i poljoprivrednim zemljištima, kako bi se ukupna šteta mogla uputiti prema županiji, koja će na osnovi toga proglasiti stanje elementarne nepogode.

"Ne mogu sam procijeniti kolika je šteta, znaš kako je kad se radi fasada, koliko to dođe financijski. Nemam blage veze, znam samo kad sam prvi put da me izašlo masno. Šupu smo sanirali, ja i ovaj jedan kolega...

Nitko još nije došao procijeniti štetu, jedino komunalci što sklanjaju i saniraju", rekao je Ivan Pavlini iz Iloka.

Stanje u općini Rasinje

U općini Rasinja pokraj Koprivnice započela je sanacija nakon velikog nevremena. Iako je trenutačno stanje stabilno, uništene su prometnice te je, prema prvim procjenama, oštećeno 30-tak kuća.

Načelnik općine Danimir Kolman izjavio je kako će podnijeti zahtjev za proglašenje elementarne nepogode, nakon što se zbroji šteta. Lokalno stanovništvo ovakvo nevrijeme ne pamti.

"To je bilo svake godine, oko 30 cm vode, to se dalo izdržati. Ovo je bilo 80 cm vode, po cesti potok, rijeka tekla. I to u roku od 15 minuta. Nije bilo ništa da se može spasiti, mogli smo samo gledati", rekao je Josip iz Rasinja.

"To je bilo nemoguće za zaustaviti! Naravno da su nam prometnice uništene kompletno. To će biti vjerojatno najveća financijska šteta za županijsku upravu, za ceste i nama za lokalne ceste", smatra načelnik općine Danimir Kolman.

