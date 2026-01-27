Nakon dugih pet godina učenici su napokon dobili obnovljenu školu! "Dobar je osjećaj vratiti se doma"

Na zvuk školskog zvona u Galdovu dugo se čekalo.

Svi učenici oduševljeni su novom zgradom, a neki od njih prvi put imaju svoju školu. Ima 19 učionica, igralište te veliku sportsku dvoranu koja je u prošloj školi nedostajala.

"Ta škola je bila puno manja, skučenija, ova je baš velika, ima tri kata. Kad je bilo otvorenje sam počela plakati jer jedva smo dočekali i stvarno je dobar osjećaj vratit se doma", poručila je učenica Marta.

U školu i vrtić uloženo je gotovo 18 milijuna eura. Projekt su obilježili i izazovi zbog kojih su se radovi razvukli na pet godina.

Učenici Osnovne škole Galdovo napokon su dobili obnovljenu školu - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Izazov sa odvodnjom, moralo se prilagođavati projektna dokumentacija išlo se sa izmjenom i dopunom građevinske dozvole i sve to uzima određeno vrijeme", objasnio je gradonačelnik Siska Domagoj Orlić.



Sreću s 280 učenika dijeli i ravnatelj. Jer kako kaže čekanje se isplatilo.



"Vrijedilo je. Osmijeh djece, radost, vriska, mislim da je to ovih pet godina i falilo Galdovu", poručio je Josip Tominac.

Više o ovoj temi pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Andree Obradović: