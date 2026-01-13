Dobre vijesti za JANAF, ali problemi na vrhu: "Prepuštam da on odluči o mojoj sudbini"

Dobra vijest za Srbiju stigla je iz Hrvatske. JANAF je ponovno započeo s transportom nafte prema rafineriji u Pančevu, nakon što je Naftna industrija Srbije tri mjeseca pod udarom američkih sankcija. Dobra je to vijest i za JANAF koji iščekuje hoće li MOL preuzeti vlasništvo nad NIS-om, dok se u toj hrvatskoj kompaniji događaju previranja na vrhu, u upravi.

Pitanje je i što će ulazak MOL-a značiti za hrvatske poslovne interese, već se spominje mogući pad cijene.

"Vezano za potencijalne pregovore za 2027. godinu, ako MOL bude vlasnik NIS-a vezano za moguću odluku da oni kao MOL nastupe za više rafinerija, sigurno da će to imati direktne ili indirektne učinke vezano za sam iznos tarife za transport, s obzirom da će se raditi o puno većim količinama", rekao je Vladislav Veselica.

Nadzorni odbor JANAF-a odlučivat će sutra o statusu člana uprave Veselice zbog sukoba interesa nakon što je otvorio, potom i žurno ugasio tvrtku. Kazneno je prijavio predsjednika uprave uz tvrdnju da je naredio nadzor njegova e-maila.

"Ja samo mogu reći da vjerujem da vlasnik raspolaže s informacijama i o brojkama vezano za moj doprinos JANAF-u i prepuštam da vlasnik odluči o mojoj sudbini vezano za moj profesionalni kredibilitet i ugled kod poslovnih partnera", poručio je Veselica.

