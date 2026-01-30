Ovo je pozadina pogubljenja 11 osoba u Kini: U kompleksima zatočili tisuće ljudi, neke i ubili

Kina je pogubila 11 članova organizirane kriminalne obitelji iz sjeveroistočnog Mjanmara, koji su u rujnu osuđeni na smrt, što ne bi trebalo iznenaditi nikoga.

Iako je točan broj smrtnih kazni u Kini državna tajna, organizacije za ljudska prava tvrde da ih ona izvršava više nego bilo koja druga zemlja na svijetu, Dužnosnici se često pogubljuju zbog korupcije, a optužbe iznesene protiv obitelji Ming bile su daleko ozbiljnije.

Četiri obitelji

Klanovi Ming, Bau, Wei i Liu još su od 2009. godine dominirali udaljenim pograničnim gradom Laukkaingom u siromašnoj saveznoj državi Shan u Mjanmaru.

Došli su na vlast nakon što je general Min Aung Hlaing, sadašnji vođa vojnog puča u Mjanmaru, predvodio vojnu operaciju kojom je protjerana MNDAA, etnička pobunjenička vojska koja je od 1980-ih kontrolirala Laukkaing i okolno područje.

Četiri obitelji preuzele su kontrolu i počele su preusmjeravati uzgoj opijuma i proizvodnji metamfetamina na novu ekonomiju temeljenu na kockarnicama i, naposljetku, internetskim prijevarama, izvijestio je BBC.

Ostale su bliske mjanmarskoj vojsci; u prosincu 2021., nakon preuzimanja vlasti državnim udarom, Min Aung Hlaing ugostio je Liua Zhengxianga, patrijarha klana Liu, u glavnom gradu Nay Pyi Tawu i dodijelio mu počasnu titulu za "izvanredan doprinos razvoju države".

Njegov konglomerat Fully Light imao je unosne poslove diljem Mjanmara. Ostali članovi četiri obitelji bili su kandidati stranke USDP, koju podupire vojska.

No, kompleksi koje su vodili u Laukkaingu bili su izuzetno brutalni, mnogo više nego slični centri u drugim dijelovima Azije. Mučenje je bilo uobičajeno. Deseci tisuća, uglavnom kineskih radnika, namamljeni su ondje obećanjima o dobro plaćenim poslovima da bi se potom našli zatočeni u tim kompleksima. Bili su prisiljeni provoditi složene prijevare, pri čemu su većina žrtava također bili Kinezi. Pritužbe žrtava i njihovih obitelji počele su se gomilati na društvenim mrežama.

Ubio osobu da pokaže moć

Najzloglasniji kompleks u Laukkaingu vodila je je obitelj Ming. U listopadu 2023., tijekom pokušaja bijega, čuvari su ubili nekoliko kineskih državljana. Kineske vlasti tada su osjetile da moraju reagirati.

Uz očito kinesko odobrenje, MNDAA i njegovi saveznici napali su i ponovno zauzeli Laukkaing u sklopu ofenzive protiv mjanmarske vojske u građanskom ratu. Uhitili su čelnike četiri obitelji i predali više od 60 njihovih rođaka i suradnika kineskoj policiji.

Tijekom ispitivanja pred kineskom policijom jedan je član obitelji navodno priznao da je ubio nasumično odabranu osobu samo da bi pokazao svoju snagu.

Kina je ove detalje objavila da bi opravdala svoj oštar postupak prema obiteljima. Pet članova obitelji Bau također čeka pogubljenje, a suđenja obiteljima Wei i Liu još nisu završena.