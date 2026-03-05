Najnovije informacije o letovima s Bliskog istoka: "Spremni smo poslati još zrakoplova"

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova objavilo je najnovije informacije o organizaciji repatrijacijskih letova s Bliskog istoka.



"Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske uputili su zrakoplov Croatia Airlinesa, preko Herakliona u Grčkoj, kapaciteta 149 mjesta, radi repatrijacije najranjivijih skupina hrvatskih državljana u Ujedinjenim Arapskim Emiratima", objavilo je Ministarstvo.

Očekivano polijetanje tog zrakoplova iz Dubaija predviđeno je danas oko 18:30 sati po lokalnom vremenu, dok je dolazak u Zagreb planiran oko 23:40 sati po hrvatskom vremenu.

"Uz današnji let namijenjen najranjivijim skupinama, Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova spremni su, ovisno o razvoju situacije i potrebama na terenu, tijekom narednih dana uputiti još tri zrakoplova iz Hrvatske kao dodatnu mogućnost repatrijacije hrvatskih državljana", ističu iz Ministarstva.



Istodobno je danas zrakoplov lokalnog zrakoplovnog prijevoznika poletio iz Dubaija prema Zagrebu, s očekivanim slijetanjem oko 13:30 sati po hrvatskom vremenu. Tim će letom repatrirano 39 hrvatskih državljana, kao i, među ostalima, državljani sljedećih država koji će biti prevezeni na sigurno u Zagreb:

Nepal (13)

Njemačka (11)

Rumunjska (9)

Poljska (9)

Bosna i Hercegovina (4)

Austrija (4)

Srbija (4)

Indija (4)

Slovenija (3)

Australija (3)

Ujedinjena Kraljevina (3)

Francuska (2)

Sjedinjene Američke Države (2)

te državljani drugih država

Uz navedeni let Croatia Airlinesa za najranjivije skupine, planirana su još dva charter leta lokalnih zrakoplovnih prijevoznika. Ta dva dodatna charter leta na relaciji Dubai - Zagreb predviđena su noćas odnosno sutra rano ujutro, 6. ožujka u 1:30 i 2:00 sata po lokalnom vremenu, s ukupnim kapacitetom od približno 300 mjesta.



U suradnji s austrijskim vlastima osigurano je i 30 mjesta za hrvatske državljane na današnjem letu iz Rijada za Beč.



Ministarstvo ujedno moli sve hrvatske državljane koji su se prijavili za mjesto na repatrijacijskom letu, a u međuvremenu su osigurali povratak komercijalnim letom ili na drugi način, da o tome bez odgode obavijeste nadležno hrvatsko veleposlanstvo ili konzulat kako bi se oslobođena mjesta mogla dodijeliti drugim hrvatskim državljanima.



"Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u stalnom su kontaktu s domaćim, lokalnim i međunarodnim zrakoplovnim prijevoznicima te kontinuirano rade na osiguranju dodatnih mogućnosti repatrijacije hrvatskih državljana, u skladu sa sigurnosnim uvjetima i raspoloživim kapacitetima zračnog prometa", zaključili su iz Ministarstva.

Hrvatski državljani koji se trenutačno nalaze u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i zainteresirani su za evakuaciju najavljenim letovima pozivaju se da se žurno jave na adresu: registar.dubai@mvep.hr te dostave sljedeće podatke za sebe i članove obitelji s kojima namjeravaju putovati:

ime i prezime

datum i mjesto rođenja

broj putovnice

datum isteka putovnice

broj mobilnog telefona

trenutačnu lokaciju (grad/emirat)

Dežurni telefon: +971 50 905 5980

Telefon: +971 4 701 8300

E-mail: croconsulate.dubai@mvep.hr

Kontakte relevantnih veleposlanstava možete pronaći OVDJE.