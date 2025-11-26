Mediteranska ljepotica na prodaju: Pogledajte kuću s bazenom na čarobnom Malom Ižu

Galerija 1 1 1 1

Na mirnom otoku Mali Iž, skrivenom u zadarskom arhipelagu, smjestila se kuća koja spaja mediteranski duh i suvremenu udobnost. U samom središtu naselja, okružena morem, zelenilom i kamenim uličicama, ova samostojeća kuća od 294 m² nudi savršen spoj privatnosti i povezanosti s lokalnim životom.

Kuća koja spaja mediteranski duh i suvremenu udobnost - 5 (Foto: Imperium Imobilliare)

Mali Iž oduvijek privlači one koji traže autentičan dalmatinski ugođaj, spokoj i pogled na more koji svako jutro izgleda drugačije. Upravo u takvom okruženju, ova kuća otkriva svoj puni potencijal - kao obiteljski dom, ljetna rezidencija ili investicija s iznimnim mogućnostima, a cijeli oglas možete pronaći na platformi Bijelo Jaje.

Prostor stvoren za uživanje

Kuća raspolaže s tri spavaće sobe, prostranim dnevnim dijelom i pažljivo uređenim interijerom koji odiše svjetlošću. Svaka prostorija promišljeno je orijentirana kako bi tijekom cijelog dana propuštala obilje sunca, dok veliki prozori i balkon otvaraju pogled prema moru.

Kuća koja spaja mediteranski duh i suvremenu udobnost - 3 (Foto: Imperium Imobilliare)

U prizemlju se nalaze dodatne prostorije poput ostave i skladišta, koje olakšavaju svakodnevno funkcioniranje, dok su vanjski dijelovi kuće zamišljeni kao produžetak dnevnog boravka - mjesta gdje se živi polako, uz miris borova i soli u zraku.

Kuća koja spaja mediteranski duh i suvremenu udobnost - 2 (Foto: Imperium Imobilliare)

Bazen, dvorište i pogled koji odmara

Pažljivo uređena okućnica krije sve što ljetni dani traže - bazen okružen sunčalištem, prostor za roštilj i opuštena druženja te dovoljno mjesta za privatnost i mir.

Iz gornjih dijelova kuće pogled se pruža sve do mora, a pristup vezu za barku omogućuje da valovi doslovno postanu dio svakodnevice.

Kuća koja spaja mediteranski duh i suvremenu udobnost - 4 (Foto: Imperium Imobilliare)

Ovdje su jutra tiha, a večeri ispunjene zvukom cvrčaka i svjetlima s druge strane kanala - savršena kulisa za one koji traže jednostavniji, ali luksuzan način života.

Udobnost suvremenog doma

Kuća je opremljena modernim sustavima grijanja i hlađenja; dizalicom topline, podnim grijanjem i klima uređajem - čime je boravak ugodan tijekom cijele godine.

Spoj tradicionalnog ambijenta i modernih rješenja daje joj poseban karakter, a njezin umjetnički dojam i estetika odišu toplinom i osobnošću. Smještena u samom srcu Malog Iža, ova nekretnina nudi ono što je danas rijetkost - osjećaj autentičnosti, slobode i mira, a istovremeno potpunu funkcionalnost suvremenog života.