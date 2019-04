Uskrsni blagdani bit će prvo prolazno vrijeme za turističku sezonu, a o uspjehu turizma ovisi i hrvatsko gospodarstvo jer svaku petu kunu BDP-a zaradi upravo ta grana. Što nas očekuje i jesmo li uistinu skupi u odnosu na druge, s ministrom Garijem Cappellijem razgovarao je Mislav Bago.

Je li naša realnost par postotaka rasta hrvatskog turizma u godinama koje dolaze?

Vraćamo se na 2015. i 2106., ona realnost od dva ili tri posto rasta je ono što moramo očekivati. To je uostalom bio i put razvoja strategije turizma koji je govorio da smo došli na naš kraj.

Kada ćete prestati brojati ulaske i dolaske i početi pratiti potrošnju po turistu? Mene zanima koliko svaki turist ostavi i treba li ostaviti više.

Da ste me danas pitali koliki će biti rast za Uskrs ili slično, rekao bih vam upravo da neću iznositi nikakve fizičke pokazatelje i to već neko vrijeme ne činim već govorim o rezultatima, o tome koliko gosti ostavljaju. Da se nešto podiglo – je.

Oko toga da smo skupi za ono što nudimo se možemo složiti?

Ovisi gdje, u kojem gradu. Negdje sigurno pretjeruju, ali ima dobrih, kvalitetnih restorana za koje čak mislim da su na razini svjetskih restorana i moram reći da je cijena OK.

Hotelijeri i generalno svi u turizmu tvrde da imamo najveći PDV zbog kojeg se ne možemo boriti s konkurencijom i snižavati cijene. Da nam je PDV 13 posto mogli bi u konačnici i povećati plaće ljudima. Je li realno da sljedeće godine imamo manji PDV? To je zadnja linija kojom se možemo obraniti od konkurencije.

PDV 13 postoje na smještaj u hotelima, a 25 je na hranu itd. Na tom sigurno moramo poraditi. Mi idemo ka tome da se smanji. Nama je u Vladi bio cilj stabilizirati javne financije, mi smo to učinili, trošimo koliko zarađujemo.

Koliko je realno da se smanji PDV jer bez toga nećemo imati nove turiste, a vi ćete biti prvi ministar koji bilježi minuse?

Bit ćemo konkurentni, jer je Hrvatska specifična u turizmu. Nikada se Hrvatska neće uspoređivati s Turskom, a imat će dobre rezultate. Tvrdim da ima prostora za dizanje kvalitete i te cijene će još par godina sigurno moći biti konkurentne.

No koliko je realno očekivati PDV niži od 13 posto sljedeće godine?

Ja očekujem da ćemo imati. Premijer zna koliko je to velik problem.

Jeste li razgovarali s hotelijerima? Oni kukaju da ih ne primate, imaju velike investicije, htjeli bi raditi no PDV ih guši.

60 posto investicija ove godine već je realizirano, a govorilo se da će biti strašno što se tiče investicija.

A tko će raditi u tim hotelima kada nam fali radnika?

Radit će Hrvati, a ako nam ponestane ljudi, za sada je nekih 7-8 tisuća izvana dolazilo, ove godine bi ih moglo biti 15 tisuća. Austrija ima pola milijuna radnika koji dolaze iz inozemstva, a koji dolaze u austrijsko gospodarstvo. Od toga čak 90.000 radi u turizmu.

Jesu li hoteli trenutno popunjeni?

Hoteli u predsezoni su jako dobro popunjeni, nije uopće problem. Kasniji je booking, 7. i 8. mjesec će biti solidan, 9. I 10. se samo nastavljaju. 81 aviolinija, daleko ranije smo počeli s programom. Booking aviodestinacija Hrvatske ide isto jako dobro.

Je li vam velik problem eksplozija privatnih iznajmljivača? To su deseci tisuća novih iznajmljivača svake godine?

25.000 iznajmljivača više no prošle godine, vidjet će oni sami, tržište će im ove godine reći što misli o tome.

Da, ali vi kao država biste to trebali regulirati – to je sada Divlji zapad! Ljudi iznajmljuju podrumske stanove po tri ili četiri zvjezdice, država treba regulirati što se može iznajmljivati, a što ne.

Kroz kategorizaciju koju sam pokrenuo upravo iz tih razloga ćemo u sljedeće tri ili četiri godine svakako to regulirati.

Znači da će se smanjiti broj?

Zaustavit ćemo to. Trebat će se imati određena kvaliteta inače se neće moći iznajmljivati. Inspektorat će ove godine, kao nikada do sada gledati, nadzirati rad upravo tih privatnih, obiteljskih soba. Moja intencija je bila uvijek prvo upozoriti, no nakon toga više pardona nema.

Jeste li vi kao ministar spremni reći da ćete se boriti za manji broj turista, ali koji će više trošiti?

Ja želim da turisti dolaze u Hrvatsku kroz što duži period – sedam, osam ili devet mjeseci, a kroz strategiju se vidi da Hrvatska sad ima malo prostora, ali kroz predsezonu i podsezonu može rasti kroz zdravstveni turizam recimo.

Znači manje turista, ali da više zarađuju?

Ne manje od ovoga što je, ili vrlo malo povećanje, ali kroz cijelu godinu.

Turizam je 20 posto BDP-a. S jedne strane je to dobro, s druge strane – nije li to prerizično? Turizam ovisi o suncu?

Ne bih rekao, više ne. 20 posto turista manje dolazi u Hrvatsku samo zbog sunca i mora, ima turista koji traže druge stvari – lov, ribolov, zdravstvo itd.



