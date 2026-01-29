Nova prijevara širi se Hrvatskom! Policija upozorava: "Jedna stvar čini je posebno opasnom"

U porukama se traži da se glasa za djevojčicu Anu u navodnom natjecanju, no riječ je o prijevari.

Ono što ovu prijevaru čini posebno opasnom jest činjenica da poruke dolaze s računa poznatih osoba – prijatelja, članova obitelji ili kolega – čiji su profili već kompromitirani.

Korisnicima se u poruci nudi poveznica koja vodi na lažnu stranicu natjecanja gdje su prikazani rezultati glasovanja. Tamo se traži unos broja mobitela i potvrda putem koda ili instalacija aplikacije. Nakon toga prevaranti preuzimaju kontrolu nad korisničkim računom i pristupaju osobnim podacima, fotografijama i privatnim razgovorima.

Ne otvarajte sumnjive poveznice!

Iz policije apeliraju na građane da ne otvaraju poveznice za glasanje, čak ni ako poruka dolazi od poznate osobe. Također, ne treba unositi brojeve mobitela, kodove ni druge osobne podatke na neprovjerenim stranicama.

Ako ste već kliknuli na poveznicu, stručnjaci savjetuju da odmah deinstalirate aplikaciju putem koje ste zaprimili poruku i ponovno je instalirate. Važno je i da obavijestite svoje kontakte kako bi zanemarili poruku jer se radi o prevari.

Policija upozorava da prevaranti sve češće koriste emocije i povjerenje kako bi naveli građane na brzopletu reakciju koja ih može skupo koštati.