Ništa od obećanja, djeca još nemaju školsku zgradu: "Možda bismo mi trebali imat svoj poklik, pa će se početi baviti nama"

U prigradskom naselju Donji Dragonožec učenici već godinama nastavu pohađaju u prostoru vatrogasnog doma, jer je stara škola stradala u potresu i potpuna obnova nikako da krene. Nakon što ni prethodna dva prosvjeda nisu donijela rezultate, roditelji, učitelji i učenici ponovno su izašli na ulice.

"Dok se vani igramo nekad nam ode lopta kod susjeda koji živi pored i onda nam nekad prijeti da nam više nikad neće dat loptu, da će nam ju probušit i ne možemo se baš igrat vani", ispričala je učenica Mihaela.

Ni ovoga puta gradonačelnik se nije pojavio pred roditeljima i djecom.

"Bio je gospodin Korlaet koji je obećao da će ishodit građevinsku dozvolu do kraja rujna. Sad se bliži kraj studenog. Bavi se trenutno sa nekakvim pokličima koji njima smetaju, njemu smetaju.. možda bismo mi trebali imat svoj poklik 'Za školu spremni' koja će ga možda smetat pa će se početi baviti nama", rekla je majka Jelena Unić Gršetić.

Iz Grada poručuju – građevinska dozvola stiže za nekoliko dana, a nova škola trebala bi biti gotova do školske godine 2027./2028. Tvrde i da su roditeljima dali alternativu za prostoru, koju su oni odbili.

