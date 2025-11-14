Bačić tvrdi da je Zakon sjajan, oporba se ne slaže: "Božićni poklon Vlade građevinskim špekulantima"

Branko Bačić, ministar graditeljstva danas je u Saboru branio svoj paket zakona vezan uz prostorno uređenje, gradnju i energetsku učinkovitost. Lijeva oporba sve je nazvala novom verzijom privatizacije.

No ne vidi to tako lijeva oporba.

"Ovaj zakon zaista možemo zvati privatizacijom 2.0, radi se o jednom, ja bi rekla ranom božićnom poklonu ministra Bačića i Plenkovićeve Vlade građevinskim špekulantima", rekla je Sandra Benčić, saborska zastupnica (Možemo).

"Povucite ovaj Zakon koji je, zaista evo moram reći, sramotan!", rekao je Đuro Capor, vanjski član odbora, na što mu je Bačić odgovorio "Sramotno je ovo što vi radite! Vi i vama slični".

Oproba zamjera i rok od dvije godine u kojem gradovi i općine moraju donijeti urbanistički plan. Ako to ne donesu u tom roku, vlasnici zemljišta ili privatni investitori dozvole će moći tražiti od Ministarstva.

Sve detalje pogledajte u prilogu novinarke Nove TV Petre Buljan.