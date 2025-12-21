Novi detalji hladnokrvnog ubojstva kod ribnjaka, oglasio se DORH: Ubio svog bratića hitcem u zatiljak

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu ispitalo je 28-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje na teško ubojstvo 33-godišnjaka te nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari.

Nakon ispitivanja, sudac istrage Županijskog suda u Varaždinu odredio mu je istražni zatvor, objavio je DORH u nedjelju.

Podsjetimo, riječ je o Antoniju Lajtmanu, koji je u srpnju ubio svog bratića Mihaela Lajtmana kod ribnjaka u Maloj Subotici.

Kako javlja DORH, postoji osnovana sumnja da je 28-godišnjak 8. srpnja 2025. godine na području Male Subotice, s namjerom da ga usmrti, ispalio jedan hitac iz pištolja u zatiljak 33-godišnjaka, a koji je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja.

Sumnja se i da je osumnjičenik u neutvrđenom razdoblju držao ručno izrađen prigušivač pucnja za dugo vatreno oružje i komad streljiva, čije je posjedovanje građanima zabranjeno zakonom.

Državno odvjetništvo predložilo je određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ometanja kaznenog postupka utjecajem na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Sudac istrage prihvatio je prijedlog te 28-godišnjaku odredio istražni zatvor.