Plenkovića zaintrigiralo Milanovićevo čitanje s blesimetra. Od jedne stvari ne odustaje, ali kaže: ''Imam prijedlog''

Predsjednik Republike Zoran Milanović u sinoćnjem obraćanju u izravnom televizijskom prijenosu optužio je predsjednika Vlade Andreja Plenkovića da političkim udarom na ustavni poredak i demokraciju Hrvatsku vraća u doba kada su obavještajne službe bile pod izravnom kontrolom vladajuće stranke.

Nakon teških optužbi dan kasnije oglasio se premijer, koji se za početak usredotočio na ''neobičnost forme'' Milanovićeva istupa te ''lažne teze i prijetnje'' prilikom ''čitanja s blesimetra''.

Milanovića je pozvao da ozbiljno razmotri prijedlog koji su mu uputili te da nađu rješenja kako bi omogućili da služba minimalno funkcionira.



Ustvrdio je da nema nikakve ustavne krize, a o HEP-u i plinskoj aferi ni danas nije dao odgovor na novinarska pitanja. Novinare je pozvao da skrolaju stranicama Vlade i vide što sve Vlada radi.

O formi: Čitanje s blesimetra - krajnje neuobičajena forma

''Forma obraćanja nije nebitna, pitao sam se je li izbio rat, neka nova epidemija, neka ogromna poplava, potres, a da mi u Vladi nismo za to čuli. Onda sam provjeravao da nije možda neki blagdan. Ništa od onoga što je uobičajeno za formu čitanja s blesimetra. Krajnje neuobičajena forma i potpuno nova za komunikaciju jedne institucije'', osvrnuo se Plenković na sinoćnje Milanovićevo obraćanje javnosti.

''Pretpostavljam da je na ovaj način izbjegnuto da se dođe u rizik otklanjanja prisustva nekih novinara ili rizika odgovaranja na moguća pitanja'', kazao je Plenković, koji se nakon forme prebacio na sadržaj.

O sadržaju: Umjesto isprike čuli smo lažne teze i prijetnje

Podsjetio je na svoje traženje isprike: ''Ispriku sam jasno markirao kao preduvjet za razgovore, s obzirom na sve što je Milanović izgovorio na račun Vlade i HDZ-a, ministara, mene, članova obitelji aktera... Važno je da za političke aktere shvatimo kontekst. Ovo nije normalna politička situacija. Postoje akteri koji žele da to što slušamo i trpimo postane normalno. Ne. Ja iz principijelnih razloga kažem da to nije normalno. Ljudi u Hrvatskoj to neće prihvatiti'', uvjeren je premijer.

''Umjesto isprike, lažne teze i prijetnje časnicima slušali smo lažne teze o kršenju Ustava i pokušaju HDZ-a da zarobi institucije, da HDZ želi zlouporabiti vojno-obavještajni sustav. A onda smo čak čuli i prijetnju upućenu časnicima Hrvatske vojske'', rekao je Plenković u izjavi za medije nakon što je sudjelovao na jutrošnjem predstavljanju prvog javnog poziva za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada cjelodnevne škole iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK).

Poziv časnicima: Ne bojte se prijetnji onoga koji čita s blesimetra

''Čuli smo i prijetnju časnicima vojske - pazite dobro ako vas kontaktira ministar obrane i pita vas želite li biti kandidat za dužnost za koju je potreban potpis predsjednika i premijera. Nemojte pristati na to, nego prvo dođite k meni, a ako ne dođete - ja ću vas umiroviti. Dakle, umjesto isprike dobili smo prijetnje časnicima vojske umirovljenjem. Nečuveno. Poručujem časnicima da posao rade profesionalno, da ne padnu u situaciju impresioniranosti ovakvim prijetnjama'', kazao je Plenković i opetovao poziv časnicima da se ne uplaše prijetnji onoga koji čita s blesimetra.

Kršenje Ustava? Lažna teza

Kad je riječ o optužbama za kršenje Ustava, Plenković je istaknuo: ''Vlada je nakon konzultacija o Kinderu - mi smo se složili da on ne može obnavljati dužnost. Namjerno smo rekli, znajući da ne postoji Milanovićeva politička volja, kada je istekla dužnost, da se imenuje zamjenik. Mi nismo bili u poziciji da se imenuje zamjenik. Nakon toga su obavljene konzultacije, predložen je čovjek kojeg je nedavno imenovao Milanović. On je časnik HV-a, nije član nijedne stranke.''

''Milanović ignorira Banožića. Mi takav luksuz nemamo. Odgovora na prijedlog nije bilo. Nije se usudio reći da ga odbija, već je rekao da se imenovanje ne razmatra. Nikakvog kršenja Ustava s Vladine strane nema. Teza o pokušaju stavljanja institucija pod kontrolu HDZ-a ne stoji. Kinder je imenovan dok je Milanović bio premijer. Plaši se javnost da bi HDZ zlorabio obavještajne agencije. Potpuno netočno, kako bi se uzburkala javnost'', ustvrdio je premijer i predsjednik HDZ-a.

''Pozivam da umjesto lažnih poslanica uzme u razmatranje u roku kvalitetnog kandidata kojeg smo predložili'', poručio je Plenković.

''Niti u zadnjoj primisli mene, ikoga u Vladi, pogotovo onih koji se bave obrambenim i vojnim pitanjima, ne postoji ni trunke želje, volje ni vremena za kršenje Ustava i porobljavanje institucija'', kazao je Plenković i kazao da je Milanović zlouporabio svoj položaj.

''Ako Milanović ima problem s kandidatom, želim čuti koji je to problem''

Ustvrdio je da Milanović ima antieuropske stavove i kazao da su tražili od Lozančića da predloži rješenje: ''Ministri, kad nisu čuli ništa konkretno, sugeriraju tehničko rješenje. Ne zamjenika. Brigadir Mijo Validžić bio je dobar kandidat, nismo Milanovića doveli pred gotov čin. Na sastanku je Medved predložio Validžića kao tehničko rješenje. Nakon toga Milanović plasira lažne teze. Mi smo predložili kompetentnog kandidata prije pet mjeseci.''

''Ako ima problem s kandidatom, želim čuti koji je to problem. Je li nekompetentan ili zna nešto o kandidatu što mi ne znamo. Pet mjeseci mi čekamo njegovo očitovanje. Samo dobivamo lažne teze o kršenju ustava. Ima još tri-četiri dana da odgovori. Naš je kandidat kvalitetan i mi smo o njemu dugo promišljali'', kazao je Plenković.

Potvrdio je da se sastao Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija, kojem je na čelu potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved, a Savjet bi trebao predložiti mjere u vezi s nastavkom rada VSOA-e.

''Ja predlažem da ja ovlastim Medveda s naše strane i on neka ovlasti Lozančića i da se razmotri prijedlog, ako već Milanović bezobrazno ignorira ministra obrane", rekao je Plenković.

''Vlada je odgovoran akter koji se brine o poštivanju Ustava'', opetovao je i ponovio da je Milanović taj koji blokira imenovanja diplomata i časnika na niz dužnosti.

''U ovom je trenutku sastanak Savjeta, ja predlažem da ovlastim Medveda, a predsjednik neka ovlasti nekog svog i da oni razmotre prijedlog za šefa VSOA-e. Ovlašćujem Medveda da vodi razgovore s njegovim predstavnicima - o imenovanju šefa VSOA-e i da se dogovori pravni način kako tehnički usuglasiti rješenje za funkcioniranje VSOA-e nakon što istekne mandat Kinderu. Dakle, dvije političke geste'', kazao je premijer.

''Nigdje u Ustavu i zakonu ne piše da usuglašavanje predstavlja fizički sastanak dvaju čelnika. Pretpostavka je za fizički sastanak da se predsjednik ispriča meni, Vladi, članovima stranke koje naziva bandom, pljačkašima, a o tome što govori o članovima obitelji neću ponavljati. Dok nema isprike, nema fizičkog sastanka, ali to ne znači da nema usuglašavanja'', poručio je Plenković.

''Ovdje je riječ o čistom zlorabljenju njegove javne funkcije, u smislu komunikacije, on nije šef oporbe. Cijeli mandat napada Vladu i glumi šefa oporbe'', kazao je Plenković.

Baričević (privremeno) kao šef vojnih špijuna?

Odgovarajući na pitanja novinara, rekao je da nema ideju tko bi mogao biti tehničko rješenje u VSOA-i. Upitan je li prijedlog da to bude Mile Baričević, premijer je kazao: ''Nemojmo o imenima, nemojte izlagati ljude nakon prijetnji Milanovića.''

''Nema prijedloga o vršitelju dužnosti, o privremenom ravnatelju'', odvratio je na pitanje kako su u Vladi zamislili da ministar obrane imenuje v. d. ravnatelja VSOA-e.

O HEP-u i plinskoj aferi i dalje bez odgovora

Milanović je dan ranije ustvrdio i da su pokoreni ili se pokoravaju i strateški gospodarski subjekti, poput HEP-a: ''Sumnjiva i evidentna preprodaja plina - koja je danima bez ikakva suvislog objašnjenja iz Vlade - upozorava kako se sve može prikriti bez sankcija ako državnim institucijama upravlja jedan čovjek. I ako se propisi donose tek da se provede njegova volja ili sakriju njegovi propusti, kao u ovom slučaju.''

Plenkovića su o plinskoj aferi novinari pitali i danas, no on opet nije dao nikakve odgovore.

Zoran Milanović (Foto: Goran Mehkek/Cropix)



Posljednji u nizu prijepora između dvojice predsjednika vezan je za imenovanje čelnika Vojne sigurnosno-obavještajne agencije (VSOA).

Milanović je jučer tijekom prijepodneva javno uputio poziv Plenkoviću da žurno održe sastanak kako bi usuglasili kandidata za novog ravnatelja VSOA-e s obzirom na to da 10. srpnja istječe mandat ravnatelja u ostavci Ivici Kinderu.

Međutim, Plenković je vrlo brzo poručio da sastanka u vezi s kandidatom za novog šefa VSOA-e na koji ga je pozvao Milanović neće biti dok se Milanović ne ispriča.

Pročitajte i ovo Važni pomagači Oči s neba važan su dio HGSS-a: Flota koju imaju jedna je od najvećih u Europskoj uniji



S Pantovčaka je nekoliko sati kasnije stigla najava za obraćanje predsjednika Republike, u kojem je Milanović kazao kako je obaviješten da Vlada, mimo Ustava, namjerava VSOA-u staviti pod izravno upravljanje Ministarstva obrane.

Nakon njegova obraćanja ministar obrane Mario Banožić poručio je da je Milanović nastupom srozao ugled institucije predsjednika Republike, pri čemu je obraćanje naciji iskoristio kako bi prijetio svima onima koji žele raditi na sustavu Hrvatske vojske.

Milanović je, naime, upozorio da će poduzeti sve mjere iz nadležnosti Vrhovnog zapovjednika prema vojnim osobama koje bi pristale sudjelovati u podčinjavanju VSOA-e pod politički nadzor i upravljanje bilo koje političke stranke.



Nakon sjednice Savjeta za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija Banožić bi trebao objaviti odluku o imenovanju svojevrsnog v. d. ravnatelja VSOA-e.

Pročitajte i ovo Prijepori u udruzi Ništa od ljetovanja u Bakarcu za slijepe i slabovidne: "Najviše mi smeta što uopće nisu pokušali prvo naći sredstva"

Ustavnopravni stručnjak Mato Palić za Dnevnik Nove TV komentirao je Milanovićevo obraćanje. Objasnio je da se nametnuti nekoga na čelo VSOA-e ne može bez kršenja pravila, a ako se to i učini, predsjednik može tu hipotetsku osobu smijeniti.

''Nešto slično što je svojevremeno napravio bivši predsjednik RH Stjepan Mesić kad je reagirao na jedan postupak generala Hrvatske vojske", podsjetio je Palić.

Andrej Plenković (Foto: Goran Mehkek/Cropix)

U dimu i magli plinske afere

Veliki je problem za Plenkovića plinska afera u kojoj se spominje šteta viša od 10 milijuna eura, koja bi mogla biti i veća. No Plenković na svu silu pitanja u tom slučaju još nije dao niti jedan odgovor. Ponavlja samo da se sve provjerava, a Vlada je odlučila da se viškovi plina neće prodavati.

"Andrej Plenković radio je ono što uvijek u ovakvim situacijama radi: relativizirao je sve što je mogao i finim kalibriranjem nastojao ugušiti aferu koja pokazuje da neke stvari u državi i u HEP-u duboko ne štimaju. Dapače, zacementirao je taj obrazac kojem sve češće svjedočimo'', upozorio je reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić.



Istaknuo je da javnost od petka zna da se nešto događa u vezi s HEP-om i prodajom plina, ali: ''Premijer nije prikupio podatke, sve se mora istražiti, sve gura u drugi plan. Meni je osobno teško pretpostaviti da on to ne može saznati, a ako ne može, kao što je rekla jedna kolegica - jeste li vi onda uopće predsjednik Vlade?''