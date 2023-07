UŽIVO Plenković nije odgovorio niti na jedno pitanje o aferi u HEP-u: "Trenutačno nemamo sliku"

"Jesu li svi koji su htjeli doći, mogli doći na konferenciju za novinare?", pitao je premijer na početku press konferencije, aludirajući na potez Milanovića koji je novinaru Jutarnjeg lista zabranio dolazak na presicu na Pantovčak.

Plenković na početku konferencije za novinare ne govori o aferi u HEP-u već o točkama sa sjednice Vlade. Govorio je o izbornim jedinicama, utrošenim sredstvima za obnovu, te o pristupu plažama na pomorskom dobru. Govorio je i o zakonu o trgovini.

"Što se tiče današnje odluke, ona ima dva bitna elementa. Zbog dovoljne količine plina koji je uskladišten Vlada će obustaviti odluku o obvezi HEP-a da kupuje plin od Ine koji je proizveden u Hrvatskoj, a bio je namjenjen osiguranju nedostataka plina”, kazao je.

"Napravljen je kompenzacijski mehanizam", dodao je Plenković pojašanjavajući zašto su ovo napravili.

Plenković govori o kriznim mjerama koje je donijela Vlada, ne spominjući aferu niti u 10-oj minuti presice. Zatim je podsjetio da je cijena plina odletjela u nebo nakon ruske agresije na Ukrajinu. Rekao je i kako je odluka da plin proizvoden u Hrvatskoj ostane u Hrvatskoj imala enormnu podršku svih aktera kada je donesena.

Uslijedila su pitanja novinara.

Na pitanje tko je kupovao plin, kaže: "U ovome trenutku, nemamo tu sliku, ja sam rekao ministru gospodarstva da napravi analizu", kazao je. "Cijela procedura prodaje viškova plina je kompleksna, trebat će nekoliko dana...", kazao je.

"Sve ćemo to vidjeti, ali ne sada", rekao je Plenković koji nije odgovorio niti na jedno pitanje o aferi. Zatražio je sva izvješća od nadležnih tijela. O smjenama u HEP-u, kaže: "Vidjet ćemo kada dobijemo sve podatke", napomenuo je.

Kaže da se nije čuo s čelnikom HEP-a. "Ja o tome s njim nisam imao komunikaciju", rekao je Plenković na pitanje je li s čelnikom HEP-a razgovarao o viškovima plina.

Na pitanje je li on o aferi znao prije nego što je to objavio Troskot, odgovara: "Detalje sam saznao u petak kad sam se vratio iz Bruxellesa". Na pitanje je li ga netko upozorio, ponovno je rekao: "Sve ćemo istražiti i vidjeti".

Na pitanje je li ga zabrinjava činjenica da je HEP izgubio na milijune kuna, Plenković kaže: "Ispitat ćemo sve. Ja u ovom trenutku nisam u poziciji da imam cijelu sliku, kad bude, kazat ćemo. Nebitno jesam li u ovom trenutku trebao imati te podatke", rekao je.

Ne zna je li u cijeloj pozadini kriminal. Na pitanje je li još uvijek predsjednik Vlade, nije odgovorio. Nije želio niti odgovoriti na pitanje od koga je trebao dobiti informacije. Premijer nije odgovorio niti na jedno pitanje o aferi.

Na svako pitanje odgovarao je: "Sve ćemo ispitati, imamo mi puno tema. Ovo je jedna od tema, Vlada mora pridavati pozornost svim temama". Niste nas uvjerili, poručili su mu novinari. Umiješao se i glasnogovornik, rekavši da ima i drugih tema i pitanja.

Komentirao je poziv Milanovića. Naime, predsjednik je u četvrtak premijera Andreja Plenkovića da žurno, već danas, održe sastanak kako bi usuglasili kandidata za novog ravnatelja Vojne sigurnosno-obavještajne agencije (VSOA).

Plenković je podsjetio kako je Milanović rekao da je Vlada Validžića bacila preko plota. "Milanović je taj koji je silovao hrvatski Ustav s profesoricom Đurđević i on sada nama soli pamet", rekao je Plenković.

"Sve blokade su do Milanovića, on vrijeđa majke, očeve, znate što je rekao Meša Selimović: Nisam ti ja bolan bolestan, ja sam takav". Kako žanješ, tako siješ. Da sad kažemo: Ajmo mi sad na kavu, jeste da ste izvrijeđali nas, našu obitelj...nepoštovanje, agresija... e, pa to ne ide. Hrvatskoj javnosti pokazujemo da nam ovo nije prihvatljivo. Njega su predstavili kao normalnog u kampanji, a sve što radi pokazuje da nije normalan", poručio je Plenković.

Odluka Vlade

Vlada je na sjedinici donijela novu uredbu o plinu prema kojoj državne tvrtke neće moći prodavati višak. Uredba se donosi nakon najnovije afere u HEP-u.

Očekivalo se dda će premijer na presici izvijestiti javnost je li HEP za jedan cent prodavao plin i kome, a koji je prije toga za 47 eura po megavatsatu otkupljivao od Ine.

Oporba traži da se cijelom pričom pozabavi Državno odvjetništvo.