Mještani očajni zbog opasne bolesti i za kamere jedva progovaraju, a nadležni im poručuju: "Pazite kamo ih izvodite..."

Prije deset dana potvrđen je slučaj kuge malih preživača u Dalmatinskoj zagori, a bolest se i dalje širi. U mjestu Bogdanovići u Općini Prgomet eutanazirano je još jedno stado, dok su okolna sela i općine u zoni zaštite.

Zbog mjera koje su na snazi, u selima gotovo da više nema ovaca. Nadležne službe upozoravaju stočare da ne izvode stoku na područja na kojima su boravile zaražene životinje te da se strogo pridržavaju propisanih mjera.

Sumnja se da je virus u područje unesen ilegalnim putem, no dio mještana u to ne vjeruje. Zbog straha od širenja zaraze, sva stoka je pod nadzorom i na analizama, a klanje je obustavljeno.

Blagdani u Dalmatinskoj zagori ove će godine proći bez domaće janjetine, a mještani strahuju od daljnjih gubitaka.

