Nikola Petrač stigao u Remetinec: Pridružit će se bratu Novici

Ranije u siječnju, na odsluženje zatvorske kazne javio se i Novica Petrač, a uskoro bi to trebao učiniti i Hrvoje Petrač. Sva trojica su se nagodila s tužiteljstvom.
Nikola Petrač - 2Foto:
DNEVNIK.hr
Nikola Petrač - 1Foto:
DNEVNIK.hr
Nikola Petrač je osuđen na djelomično uvjetnu kaznu od godinu i osam mjeseci zatvora, od čega u zatvoru mora provesti šest mjeseci, dok mu se ostatak mijenja uvjetnom kaznom. Pored toga, izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 90.000 eura. Budući je u istražnom zatvoru proveo tri mjeseca, od izrečene zatvorske kazne mora izdržati još tri mjeseca.