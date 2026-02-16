Nikola Petrač stigao u Remetinec: Pridružit će se bratu Novici

Nikola Petrač javio se u zagrebački Remetinec na odsluženje zatvorske kazne u aferi Mikroskopi.

Ta afera, podsjetimo, obuhvaća i bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša koji još čeka optužnicu. Riječ je o aferi s preplaćenom medicinskom opremom.

Ranije u siječnju, na odsluženje zatvorske kazne javio se i Novica Petrač, a uskoro bi to trebao učiniti i Hrvoje Petrač. Sva trojica su se nagodila s tužiteljstvom.

Nikola Petrač - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Nikola Petrač - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Nikola Petrač je osuđen na djelomično uvjetnu kaznu od godinu i osam mjeseci zatvora, od čega u zatvoru mora provesti šest mjeseci, dok mu se ostatak mijenja uvjetnom kaznom. Pored toga, izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 90.000 eura. Budući je u istražnom zatvoru proveo tri mjeseca, od izrečene zatvorske kazne mora izdržati još tri mjeseca.