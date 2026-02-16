Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Afera Mikroskopi

Nikola Petrač stigao u Remetinec: Pridružit će se bratu Novici

Piše DNEVNIK.hr, 16. veljače 2026. @ 23:35 komentari
Nikola Petrač - 3
Nikola Petrač - 3 Foto: DNEVNIK.hr
Mlađi sin Hrvoja Petrača, Nikola javio se na odsluženje kazne zbog svoje uloge u aferi Mikroskopi.
Najčitanije
  1. Nesreća u Brazilu
    U Amazoni

    Strašna tragedija na poznatoj turističkoj atrakciji: Ima mrtvih, poginula djevojčica (3), sedam osoba nestalo
  2. Marko Šljivić
    OPA!

    Senzacionalan rezultat Bosne i Hercegovine u slalomu na Olimpijskim igrama
  3. Snježni nanosi u Sloveniji
    Mnogi otkopavali automobile

    FOTO Susjede zameo snijeg: Snažan vjetar rušio stabla i trgao krovove
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Nikola Petrač stigao u Remetinec
Afera Mikroskopi
Nikola Petrač stigao u Remetinec: Pridružit će se bratu Novici
Uz Dabra pjevali i svirali i policajci? Jedan se sam prijavio
Slavlje na pokladama
Na snimci s Dabrom svirali i policajci: Jedan se sam javio
VIDEO Mećava u Lici: Zabijelila se A1
Vozači oprez!
VIDEO Mećava u Lici: Na snazi upozorenja, zabijelila se A1
Pucnjava tijekom hokejaške utakmice u Pawtucketu odnijela je dva života
STRAŠNE SCENE
Pucnjava na hokejaškoj utakmici: Ubijeni napadač i žena, četvero ozlijeđenih
Zelenski poslao poruku SAD-u pred trilateralne pregovore
Sastanak u Ženevi
Zelenski poslao poruku uoči pregovora: "Morate ubrzati. Pripremaju masovni udar"
U Novom Sadu traju prosvjedi zbog nezadovoljstva vlašću
GNJEV GRAĐANA
Jezive scene nasilja u susjedstvu: Vučićevi pristalice razbili glavu studentu, napadnuti novinari i građani
Dvoje poginulih u užasnoj nesreći, među njima i djevojčica (3): Potonuo turistički brod, traga se za nestalima
U Amazoni
Strašna tragedija na poznatoj turističkoj atrakciji: Ima mrtvih, poginula djevojčica (3), sedam osoba nestalo
Jak vjetar i snježni nanosi u Sloveniji
Mnogi otkopavali automobile
FOTO Susjede zameo snijeg: Snažan vjetar rušio stabla i trgao krovove
U prometnoj nesreći u Bosni i Hercegovini poginuo Ostoja Stanišić
SLETIO U RIJEKU
U prometnoj nesreći poginuo osuđenik za genocid u Srebrenici
Estonski ministar o prijetnjama ruske invazije: "Točno znamo što treba učiniti"
Poruka s Baltika
Upozorenje Moskvi: "Takvi planovi nas ne zanimaju. Prenijet ćemo rat duboko u Rusiju"
Državni inspektorat povlači četiri vrste mesnih proizvoda
OBJAVLJENI DETALJI
Jeste li ih kupili? Inspektorat povukao ove mesne proizvode: "Utvrđeno je..."
Ogromno klizište guta poljoprivredno zemljište u Indoneziji
Problemi u Indoneziji
VIDEO Ogromni ponor guta poljoprivredna zemljišta: "Sve je uništeno"
Ivana Kekin odgovorila Marinu Miletiću na prozivke oko prijedloga zabrane društvenih mreža za djecu 21
Reakcija na tvrdnje
Kekin odgovorila Miletiću: "Kako se osjeća moja kći kada vi tvrdite da joj je mama pedofil?"
Saslušan Alen Ružić na zajedničkoj sjednici triju odbora 12
Ružić dobio potporu saborskih odbora
Plenković predstavio novog ministra, tvrdi da ima većinu. Pitali ga da nabroji tko je čini, on izbjegao odgovor
Dario Hrebak reagirao na Dabrinu pjesmu 12
Nakon ustašovanja
Plenković u problemima zbog Dabre? Koalicijski partner poručio: "E sad bi bilo dosta"
Izraelska veleposlanica osudila Thompsonove koncerte u Širokom Brijegu 9
REAKCIJA IZRAELA
Thompsonov koncert izazvao diplomatsku buru: "Šokantni prizori mladih ljudi koji slave uz nacističke pozdrave"
Britanija na Atlantik šalje udarnu skupinu: "Lošim navikama treba stati na kraj" 8
Objavio premijer
Britanija na Atlantik šalje nosač aviona i ratne brodove: "Lošim navikama treba stati na kraj"
Snimka Josipa Dabre 8
Na pokladama
VIDEO Širi se nova snimka: Dabro pjeva ustaške stihove o Paveliću
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Dvoje poginulih u užasnoj nesreći, među njima i djevojčica (3): Potonuo turistički brod, traga se za nestalima
U Amazoni
Strašna tragedija na poznatoj turističkoj atrakciji: Ima mrtvih, poginula djevojčica (3), sedam osoba nestalo
Jak vjetar i snježni nanosi u Sloveniji
Mnogi otkopavali automobile
FOTO Susjede zameo snijeg: Snažan vjetar rušio stabla i trgao krovove
Preokret u Saboru: Plenković potvrdio da mijenja Piletićevu odluku o inkluzivnom dodatku
bez isprike
Plenković potvrdio da mijenja Piletićevu odluku o inkluzivnom dodatku
show
Mirko Šenkovski Džeronimo na koncertu Ane Bekute odao počast Halidu Bešliću
najemotivniji trenutak večeri
Ma da se naježiš: Tisuće u Zagrebu pjevale u čast Halidu Bešliću na koncertu regionalne zvijezde
Ana Bekuta zapjevala u zagrebačkoj Areni na Valentinovo
pogledajte fotke
Kakvo iznenađenje! Srpskoj pjevačici u Areni Zagreb pridružila se naša legendarna glazbenica
Igor Šeregi prošetao špicom s buketom ruža u rukama
oženili se prošlo ljeto
Tko je supruga hrvatskog redatelja čiji film obara rekorde? Na Valentinovo je špicom prošao s velikim buketom
zdravlje
Čak 91 % veći rizik od raka debelog crijeva: Ova navika može vas skupo stajati!
Alarmantni podaci nove studije
Čak 91 % veći rizik od raka debelog crijeva: Ova navika može vas skupo stajati!
Histerektomija: Kada se radi, kako izgleda, koliko traje oporavak i kakve su posljedice?
Piše liječnica
Histerektomija: Kada se radi, kako izgleda, koliko traje oporavak i kakve su posljedice?
Respiratorni sincicijski virus ili RSV: Koji su simptomi, koje su rizične skupine i kako se liječi?
Krivac za 60.000 smrti godišnje
Respiratorni sincicijski virus ili RSV: Koji su simptomi, koje su rizične skupine i kako se liječi?
zabava
Mnogi zapnu već na trećem pitanju kviza. Možete li vi do kraja?
Pokažite što znate!
Mnogi zapnu već na trećem pitanju kviza. Možete li vi do kraja?
Bebina reakcija postala hit, provjerite zašto je snimka nasmijala milijune
LOL
Bebina reakcija postala hit, provjerite zašto je snimka nasmijala milijune
Zanimljiv rad semafora u Zagrebu nasmijao društvene mreže! "Nije ni čudo što prolaze na crveno"
Zanimljivo
Zanimljiv rad semafora u Zagrebu nasmijao društvene mreže! "Nije ni čudo što prolaze na crveno"
tech
VIDEO Ovaj je robot dobio mač u ruke, a ono što je uslijedio ostavlja bez daha
Spretniji i od mnogih ljudi
VIDEO Ovaj je robot dobio mač u ruke, a ono što je uslijedio ostavlja bez daha
Kinezi uskoro predstavljaju električni automobil s baterijom kojoj ni polarne hladnoće ne mogu ništa
Nova tehnologija
Kinezi uskoro predstavljaju električni automobil s baterijom kojoj ni polarne hladnoće ne mogu ništa
Jedno od najvećih arheoloških otkrića u svijetu u 2025. godini pruža revolucionarne uvide u povijest mumifikacije
Otkriće svjetskih razmjera
Jedno od najvećih arheoloških otkrića u svijetu u 2025. godini pruža revolucionarne uvide u povijest mumifikacije
sport
Startao na olimpijskom slalomu pa namjerno promašio prva vrata i ležerno odskijao do cilja
ikona na skijama
Startao na olimpijskom slalomu pa namjerno promašio prva vrata i ležerno odskijao do cilja
Senzacionalan rezultat Bosne i Hercegovine u slalomu na Olimpijskim igrama
OPA!
Senzacionalan rezultat Bosne i Hercegovine u slalomu na Olimpijskim igrama
Eden Hazard - donedavno superzvijezda, a sada taksist i otac petero djece
Velemajstor i hedonist
Realov najveći promašaj: Nekoć superzvijezda, a sada taksist i otac petero djece
tv
U dobru i zlu: Ovo bi mogao biti rođendan za pamćenje – čeka ju nezaboravan poklon
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Ovo bi mogao biti rođendan za pamćenje – čeka ju nezaboravan poklon
Tajne prošlosti: Pronašla je dokumente koje nije smjela, a za sve je kriva njezina majka
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Pronašla je dokumente koje nije smjela, a za sve je kriva njezina majka
Kumovi: Ima li kraja njegovoj dobroti?
KUMOVI
Kumovi: Ima li kraja njegovoj dobroti?
putovanja
Tjedni jelovnik fina jela na žlicu od 16.2. do 22.2. 2026.
Tjedni jelovnik
7 finih jela za svaki dan ovoga tjedna – tako su ukusna, a pripremaju se bez puno filozofiranja
Pogledajte izbliza: Da Vincijevo remek-djelo koje je vojska - ožbukala i prefarbalaLeonardo da Vinci Castello Sforzesco
Put Milana
Pogledajte izbliza: Da Vincijevo remek-djelo koje je vojska - ožbukala i prebojala
Identitet i otpor: Tradicija bosanskih Hrvata koja vuče korijene još od Ilira
Identitet i otpor
Znate li što je sicanje ili križićanje? Tradicija bosanskih Hrvata koja vuče korijene još od Ilira
novac
Od "jednoroga" do prodaje: Najveća europska craft pivovara u velikim problemima
Pritisak investitora
Od "jednoroga" do prodaje: Najveća europska craft pivovara u velikim problemima
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Licitiraju čak 22 osobe
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Ova dva milijardera razvijaja softver koji može upravljati svime - od zrakoplova i tenkova do automobila
Jedan za sve
Ova dvojica milijardera razvijaju softver koji može upravljati svime - od zrakoplova i tenkova do automobila
lifestyle
Kraljica Rania u izdanju koje odiše elegancijom
WOW!
Izdanje kraljice Ranije toliko je jednostavno, a toliko divno. Poželjet ćete ga kopirati
Pomrčina Sunca 17. veljače uzdrmat će horoskop: Ovi znakovi najjače će osjetiti njezin utjecaj
sprema se pomrčina
Pomrčina Sunca 17. veljače uzdrmat će horoskop: Ovi znakovi najjače će osjetiti njezin utjecaj
Recept za brze krafne bez dizanja
GOTOVE ZA TREN
Najbrže domaće krafne ikad: Bez dizanja, bez čekanja, gotove za 20 minuta
sve
Startao na olimpijskom slalomu pa namjerno promašio prva vrata i ležerno odskijao do cilja
ikona na skijama
Startao na olimpijskom slalomu pa namjerno promašio prva vrata i ležerno odskijao do cilja
Mirko Šenkovski Džeronimo na koncertu Ane Bekute odao počast Halidu Bešliću
najemotivniji trenutak večeri
Ma da se naježiš: Tisuće u Zagrebu pjevale u čast Halidu Bešliću na koncertu regionalne zvijezde
Senzacionalan rezultat Bosne i Hercegovine u slalomu na Olimpijskim igrama
OPA!
Senzacionalan rezultat Bosne i Hercegovine u slalomu na Olimpijskim igrama
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene