Važne odluke u aferi Mikroskopi: Beroševi odvjetnici tražili izdvajanje ključnih dokaza, Petrač bi danas trebao u zatvor

Još se ne zna hoće li zagrebački Županijski sud prihvatiti zahtjev obrane bivšeg ministra Vilija Beroša da se iz spisa izdvoji sadržaj prikupljen u pretrazi mobitela kao nezakonit dokaz.

Odluku o tome u aferi Mikroskopi protiv Beroša i trojice suoptuženih donijet će sutra, izvijestio je Dnevnik Nove TV.

Hrvoje Petrač i njegovi sinovi te Saša Pozder, od čije su tvrtke bolnice kupile medicinsku opremu po većim cijenama, ranije su priznali krivnju i nagodili su se s USKOK-om.

Petrač se danas trebao javiti u Remetinec. Tražio je odgodu služenja istražnog zatvora, što pravda zdravstvenim problemima, molbi je priložio i dokumentaciju.

"Optužno vijeće će o tim prijedlozima donijeti rješenje na koje postoji pravo žalbe", rekao je Krešimir Ostrogonac, zamjenik ravnatelja USKOK-a te dodao da misli će odluka biti "vrlo brzo" donesena.