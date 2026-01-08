Petrač ide u zatvor početkom veljače, isto očekuje i njegove sinove

Poduzetnik Hrvoje Petrač mora se do 2. veljače ove godine javiti na izdržavanje zatvorske kazne u trajanju od tri godine i devet mjeseci, nakon što se u aferi Mikroskopi sporazumno nagodio s Uskokom u zamjenu za blažu kaznu, potvrdio je glasnogovornik zagrebačkog Županijskog suda Krešimir Devčić.

Petrač se odlukom suca izvršenja zagrebačkog Županijskog suda trebao javiti na izdržavanje kazne 22. prosinca prošle godine, ali je mu je odobrena odgoda zbog zdravstvenih problema. Uz izrečenu zatvorsku kaznu, Petrač je ranije platio i dosuđenu novčanu kaznu u iznosu od 300.000 eura, a prihvaćena je i jamčevina u iznosu od milijun eura koja će mu biti vraćena kada počne izdržavati dosuđenu zatvorsku kaznu.

Prema pisanju medija, zatvorsku kaznu uskoro bi trebali početi služiti i poduzetnikovi sinovi Novica i Nikola Petrač, koji su se u istom predmetu također nagodili s Uskokom u zamjenu za manje kazne.

Nikola Petrač je osuđen na djelomično uvjetnu kaznu od godinu i osam mjeseci zatvora, od čega u zatvoru mora provesti šest mjeseci, dok mu se ostatak mijenja uvjetnom kaznom. Pored toga, izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 90.000 eura. Budući je u istražnom zatvoru proveo tri mjeseca, od izrečene zatvorske kazne mora izdržati još tri mjeseca.

Novica Petrač je osuđen djelomično uvjetno na dvije godine i dva mjeseca zatvora, od čega 10 mjeseci mora provesti iza rešetaka. Ostatak kazne zamijenjen mu je uvjetnom kaznom uz rok kušnje od tri godine, a izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 80.000 eura.

Srbijanski poduzetnik Saša Pozder sporazumno je osuđen na dvije godine i devet mjeseci zatvora, uz sporednu novčanu kaznu od 200.000 eura. Budući da je i Pozder zatražio odgodu izvršenja zatvorske kazne zbog zdravstvenih razloga, o njegovoj molbi odlučivat će Županijski sud u Šibeniku jer poduzetnik ima prebivalište u Šibensko-kninskoj županiji.

Bivši ministar osumnjičen za primanje 75.000 eura mita

Uz Petrače i Pozdera, aferom Mikroskopi obuhvaćeni su bivši ministar zdravstva Vili Beroš koji je optužen da je primio 75.000 eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun, prema tvrdnjama Uskoka, oštećen za 740.000 eura te liječnici Goran Roić i Krešimir Rotim, kao i Tomo Pavić iz krapinskog HZZO-a. O osnovanosti optužnice protiv njih, optužno vijeće Županijski sud u Zagrebu tek treba odlučivati.

Uskok je, nakon podizanja optužnice sredinom srpnja ove godine, izvijestio da osmoricu okrivljenika, uz tri tvrtke, tereti zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, davanja i primanja mita, zlouporabe položaja i ovlasti, nezakonitog pogodovanja, trgovanja utjecajem i pranja novca, sve u sastavu zločinačkog udruženja.

Nakon što je Uskok u studenome pretprošle godine objavio da je uhitio Beroša, Rotima i Pozdera, Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu priopćio je kako je pokrenuo istragu protiv Beroša i još sedam osoba.

Za razliku od Uskoka koji je Beroša sumnjičio za trgovanje utjecajem, a u čijoj se istrazi nisu spominjali ni tada odbjegli Hrvoje Petrač niti dvojica njegovih sinova koji su također bili u bijegu, ali su se u međuvremenu predali, EPPO je Beroša od početka sumnjičio za primanje mita.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić naknadno je odlučio da je za cijeli slučaj nadležan Uskok, kojemu je EPPO predao spis, a glavna europska tužiteljica Laura Kovesi je Turudića prijavila Europskoj komisiji. Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu potom je izvijestilo da istražuje curenje podataka iz EPPO-ve istrage naknadno spojene s istragom hrvatskog tužiteljstva.