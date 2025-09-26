Petrač se nagodio: Osuđen na zatvorsku kaznu, evo koliko je dobio

Četvorica okrivljenika iz afere mikroskopi, poduzetnici Hrvoje, Novica i Nikola Petrač te Saša Pozder nagodili su se s Uskokom na zagrebačkom Županijskom sudu u zamjenu za blaže kazne, dok se postupak za ostale okrivljenika odvaja te će sjednica optužnog vijeća za njih biti održana 4. studenoga, doznaje se na sudu.

Odvjetnik Ljubo Pavasović Visković je u izjavi pred sudom potvrdio kako je presuda za Hrvoja Petrača 3,9 godina zatvora i novčana kazna od 300 tisuća eura. Do pravomoćnosti, bit će pušten na uvjetnu slobodu uz jamčevinu od milijun eura.

Izlazak uz jamčevinu trebao bi biti idući tjedan. Jamčevina će mu se vratiti nakon što pristupi na izdržavanje kazne.

Šteta državi je namirena i iznosi 740 tisuća eura, potvrdio je odvjetnik.

Nikoli Petraču šest mjeseci

Odvjetnica Nikole Petrača rekla je da je njezin branjenik osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od 1,8 godina i šest mjeseci zatvora. U zatvoru će provesti tri mjeseca jer mu se uračunava vrijeme provedeno u istražnom zatvoru. Mora platiti i novčanu kaznu od 90 tisuća eura.

Presude nakon nagodbe za sve okrivljenike bit će objavljene tijekom dana, a sjednica optužnog vijeća naknadno će se nastaviti za bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša, bivšeg ravnatelja zagrebačke Dječje bolnice Gorana Roića, nekadašnjeg predstojnika Klinike za neurologiju KBC Sestre Milosrdnice Krešimira Rotima i Tomu Pavića iz krapinske podružnice HZZO-a.

Nobilo: "Nije ugodno"

''Nikad nije ugodno ako dio ekipe prizna, međutim treba biti realan. Svaki okrivljenik se može braniti kako mu je najpogodnije. Oni koji su priznali, procijenili su da su dokazi takvi pa ako priznaju dobit će manju kaznu. Koliko će nam to štetiti tek ćemo vidjeti kada oni dođu kao svjedoci'', kazao je odvjetnik Anto Nobilo, branitelj Gorana Roića.

Mediji su ranije pisali da su Hrvoje Petrač, njegovi sinovi i Pozder sve optužbe priznali na ispitivanju u Uskoku koje je prethodilo podizanju optužnice.

Korupcijom je u ovom slučaju državni proračun navodno oštećen za više od 740.000 eura, a bivši ministar osumnjičen je da je primio 75.000 eura.

USKOK-ova optužnica

Uskok je, nakon podizanja optužnice sredinom srpnja ove godine, izvijestio da osmoricu okrivljenika, uz tri tvrtke, tereti zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, davanja i primanja mita, zlouporabe položaja i ovlasti, nezakonitog pogodovanja, trgovanja utjecajem i pranja novca, sve u sastavu zločinačkog udruženja.

Nakon što je Uskok u studenome prošle godine objavio da je uhitio Beroša, Rotima i Pozdera, Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu priopćio je kako je pokrenuo istragu protiv Beroša i još sedam osoba.

Za razliku od Uskoka koji je Beroša sumnjičio za trgovanje utjecajem, a u čijoj se istrazi nisu spominjali ni tada odbjegli Hrvoje Petrač niti dvojica njegovih sinova koji su također bili u bijegu, ali su se u međuvremenu predali, EPPO je Beroša od početka sumnjičio za primanje mita.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić naknadno je odlučio da je za cijeli slučaj nadležan Uskok, kojemu je EPPO predao spis, a glavna europska tužiteljica Laura Kovesi je Turudića prijavila Europskoj komisiji. Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu potom je izvijestilo da istražuje curenje podataka iz EPPO-ve istrage naknadno spojene s istragom hrvatskog tužiteljstva.