Afera Mikroskopi

Petrač se nagodio: Osuđen na zatvorsku kaznu, evo koliko je dobio

Piše Hina/D. J. B., 26. rujna 2025. @ 10:32 komentari
Sjednica optužnog vijeća naknadno će se nastaviti za Vilija Beroša, Gorana Roića, Krešimira Rotima i Tomu Pavića.
  1. Provjereno: automobilska prijevara - 5
    Provjereno donosi

    Prava noćna mora! Kupili su automobile, registrirali ih, vozili, a onda - šok: Na vrata im je pokucala policija
  2. Morana Miljanović, kapetanica
    Probijanje prema Gazi

    Kapetanica iz Hrvatske za Dnevnik Nove TV o napadu dronova na Sredozemlju: "Pogođeno je mnogo brodova, bio je niz eksplozija"
  3. Počinje sezona rakije
    Sada je sezona

    Hrvati ovo piće piju sve više, a sada i njemu raste cijena: Jedan je trošak ključan
Andrej Plenković o aktualnim temama
Aktualno
USKORO UŽIVO Plenković okuplja ministre: Vlada donosi važne odluke
Nigel Farage na putu da postane premijer, pokazuje velika anketa
nigel farage
Nezamislivo je nova stvarnost! Nazivaju ga žestokim ksenofobom i rasistom, a sada je na putu da postane premijer
Pronađeno tijelo nepoznate ženske osobe u Savi kod Slavonskog Broda
objavila policija
U Savi pronađeno tijelo nepoznate žene
Ruski ministar vanjskih poslova optužio Zapad za "objavu rata" na G20 sastank
OPAKA IZJAVA
Ruski šef diplomacije: "NATO i EU objavili su rat mojoj zemlji"
Željko Komšić u govoru pred UN-om Hrvatsku i Europski sud optužio za korupciju
Stigla i reakcija
Komšić pred UN-om nije štedio ni Hrvatsku ni Europski sud: "Ovo je klasična politička korupcija"
Još jedan trenutak za pamćenje: Pogledajte što je Trump ispalio pred Erdoganom
Na konferenciji za medije
VIDEO Još jedan trenutak za pamćenje: Pogledajte što je Trump ispalio pred Erdoganom
SAD i Kanada digli borbene zrakoplove kako bi presreli ruske avione kod Aljaske
Još jedna provokacija
Novi incident na nebu: SAD i Kanada dignuli avione zbog upada ruskih bombardera!
Vlasnik otkrio što se dogodilo kad je otvorio vrata ispred kojih je bio sumnjivi dvojac: "Rekao sam im..."
Snimka izazvala strah
Vlasnik otkrio što se dogodilo kad je otvorio vrata ispred kojih je bio sumnjivi dvojac: "Rekao sam im..."
Ove stvari privlače smrdljive martine u vaš dom! Evo što morate učiniti da bi ih se riješili
Dobro je znati
Ovo privlači smrdljive martine u vaš dom! Evo što morate učiniti kako biste ih se riješili
Novi detalji o zdravlju Halida Bešlića
novi detalji
Halid Bešlić i supruga zajedno prolaze kroz težak period: "Sreća da nije imao operacije..."
Ela Jerković pokazala lice prije svih operacija
okrenula na šalu!
Splitska influencerica pokazala lice prije svih operacija: "Kao da bi itko htio biti sa mnom ovakvom"
Mariacarla Boscono pokazala donje rublje u prozirnoj haljini
sve se vidjelo
Vilice su popadale kada je okrenula leđa u potpuno prozirnoj haljini, evo o kome je riječ!
Crte na noktima: Normalna pojava ili razlog za brigu?
Obratite pozornost!
Crte na noktima: Normalna pojava ili razlog za brigu?
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Ajvar: Došlo je to doba godine! Otkrivamo kako i koliko dugo se kuha, a imamo i nekoliko recepata za najbolji domaći ajvar
omiljena zimnica
Ajvar: Došlo je to doba godine! Otkrivamo kako i koliko dugo se kuha, a imamo i nekoliko recepata za najbolji domaći ajvar
Kad ti balkanska mafija dođe naplatiti dug: Skeč osvojio regiju, ni snimatelj nije uspio ostati ozbiljan
LOL
Kad ti balkanska mafija dođe naplatiti dug: Skeč osvojio regiju, ni snimatelj nije uspio ostati ozbiljan
Obrijao se nakon 8 godina, ovakvu reakciju supruge nije očekivao
Nezgodno!
Obrijao se nakon 8 godina, ovakvu reakciju supruge nije očekivao
Možete li riješiti ovu jednostavnu, ali uzbudljivu zagonetku? Mnogi su pokušali pa odustali
Zanimljivo
Možete li riješiti ovu jednostavnu, ali uzbudljivu zagonetku? Mnogi su pokušali pa odustali
Novi pristup liječenju mentalnih poremećaja: Umjesto lijekove, liječnici propisuju nešto puno ugodnije
Rezultati su izvrsni
Novi pristup liječenju mentalnih poremećaja: Umjesto lijekove, liječnici propisuju nešto puno ugodnije
Više nego trostruko veći rizik od jednog od najsmrtonosnijih oblika raka se krije u našim ustima
Higijena usta je vrlo važna
Više nego trostruko veći rizik od jednog od najsmrtonosnijih oblika raka se krije u našim ustima
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
Huntingtonova bolest
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
Maribor potvrdio odlazak Radomir Đalovića: Otkrili što se dogodilo na treningu
Službeno potvrđeno
Maribor potvrdio odlazak Đalovića: Otkrili što se dogodilo na treningu
Europska liga: Dinamo je nakon prvog kola na drugom mjestu
Velika pobjeda
Gotovo je prvo kolo Europske lige: Dinamo na drugom mjestu, pogledajte tko vodi
Turci grme o noćnoj mori u Zagrebu: Ovo je nevjerojatno, je li to čudesan znak za Dinamo?
Kakva slučajnost
Turci grme o noćnoj mori u Zagrebu: Ovo je nevjerojatno, je li to čudesan znak za Dinamo?
MasterChef: Kandidatkinja svojim postupkom šokirala chefa Stjepana! Jeste li vi znali da se ovo nikako ne smije raditi?!
VAŽNA STVAR!
Kandidatkinja svojim postupkom šokirala chefa Stjepana! Jeste li vi znali da se ovo nikako ne smije raditi?!
MasterChef: Jedan gaf posebno će zbuniti Stjepana! Znate li vi ovu razliku?
POTRAGA SE NASTAVLJA
Jedan gaf posebno će zbuniti Stjepana! Znate li vi ovu razliku?
Skrivena sudbina: Sutra svi moraju ostati doma - čeka ih važan razgovor
SKRIVENA SUDBINA
Sutra svi moraju ostati doma - čeka ih važan razgovor
Novi kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju odgovor u rukavu
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju odgovor u rukavu
Doviđorno, klasični tiramisu: Inačica talijanskog deserta s pistacijama je - neodoljiva
Ovo još niste probali
Doviđorno, klasični tiramisu: Inačica talijanskog deserta s pistacijama je - neodoljiva
Kako napraviti savršen rižoto? "Masterchef" Mario Mihelj otkriva koje sve korake ne smijete preskočiti
Škola kuhanja
Kako napraviti savršen rižoto? "Masterchef" Mario Mihelj otkriva koje sve korake ne smijete preskočiti
Gordana Kovačević nakon 20 godina odlazi s čela tvrtke Ericsson Nikola Tesla. Zna se i nasljednik
Odluka NO-a
Gordana Kovačević nakon 20 godina odlazi s čela tvrtke Ericsson Nikola Tesla. Zna se i nasljednik
Najvećem svjetskom proizvođaču bicikala zabranjen uvoz u SAD. "Zlostavljaju radnike, drže ih u dužničkom ropstvu"
sad reagirao
Najvećem svjetskom proizvođaču bicikala zabranjen uvoz u SAD. "Zlostavljaju radnike, drže ih u dužničkom ropstvu"
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Domaća glumica s najviše stila
the diva
Njezin stil oduševi sve redom: Ovu hrvatsku glumicu proglasile ste modnom kraljicom
Variva, juhe i gulaši: Popis recepat za jela na žlicu
Jesenski klasici
25 recepata za jela na žlicu: Ako se pitate što kuhati za ručak, ovaj popis bit će vam spas
Ponuda crnih gležnjača u trgovinama za jesen 2025.
MODNI KLASIK
Ravne i na petu: 15 modela gležnjača koje se uvijek isplati dodati u ormar
