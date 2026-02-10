Novi ministar, stari problemi, stotine tužbi: "Ovaj ministar treba raditi sve suprotno od ministra Piletića"

Alen Ružić sjeda u fotelju zahtjevnog resora. Obuhvaća i radno aktivne, i umirovljenike i socijalno najosjetljivije skupine građana. Pa će novog ministra dočekati - stari problemi.

Inkluzivni dodatak – tema koja je posljednjih mjeseci često dovela građane po savjet u Upravni kompas, besplatnu pravnu pomoć studenata Pravnog fakulteta.

Alen Ružić, kandidat za budućeg ministra rada Foto: DNEVNIK.hr

"Možda čak četvrtina dodataka koje smo zaprimili u 2025. je bilo baš za inkluzivni dodatak. Ljudi imaju pitanju oko trajanja postupka, što da rade kada se rješenje ne donese u roku, ali i više upita što ako netko premine tijekom postupka", rekao je Karlo Kožina, zamjenik voditeljice Upravnog kompasa, Pravni fakultet.

Baš to će dočekati novog ministra - službe njegovog prethodnika podnijele su žalbu na nepravomoćnu odluku Upravnog suda prema kojoj država mora isplatiti inkluzivni dodatak nasljednicima preminulih.

Ali premijer je dao naslutiti da bi s novim ministrom žalba mogla postati stvar prošlosti.

Naveo je da je svaka opcija moguća, uključujući i mogućnost da Vlada odustane od žalbe.

Premijer je dodao da nije bio upoznat s činjenicom da je žalba podnesena te je pojasnio da je riječ o pitanju kojim se bavi ministarstvo. Istaknuo je da će o svemu razgovarati u miru s novim ministrom.

Zagrebački upravni sud tu je odluku donio kroz ogledni predmet- jer zaprimili su gotovo 300 tužbi oko inkluzivnog dodatka. U Osijek su stigle tri tužbe nasljednika, jedna je povučena. No očekuju bit će ih još.

"Prateći navedenu materiju kroz faktično stanje na drugim upravnim sudovima u Republici Hrvatskoj te imajući na umu javno dostupne podatke realno je za očekivati povećanje broja ovakvih predmeta te rješavanje istih kroz institut oglednog spora", navode iz Upravnog suda u Osijeku.

Još jednom sudskom odlukom bavit će se Alen Ružić. Ustavni sud u prosincu je srž Zakona o osobnoj asistenciji proglasio neustavnim - pa je trenutačno na snazi posebna uredba.

"Kad osobe s invaliditetom ili njihovi roditelji traže prava putem sudova da je to najskuplja priča za državu", rekla je Suzana Rešetar, Udruga Sjena.

I zato, smatraju u Udruzi Sjena - pred Alenom Ružićem je golema reforma sustava socijalne skrbi.

"Da li će to novi ministar uspjeti napraviti ili ne u ovakvoj situaciji, gdje je sve porušeno do temelja, to ćemo vidjeti, to će vrijeme pokazati”, nadodaje Rešetar.

Alen Ružić Foto: Goran Kovacic/Pixsell

U novog ministra uprte su i oči sindikata javnih službi.

Iako su s državnim službama postigli dogovor, koji se primjenjuje svima - javni nisu zadovoljni.

Od Ružića očekuju što skoriji poziv za sastanak jer kažu u kolektivnom pregovaranju - vlada kaos.

"Mi očekujemo da će ministar vrlo brzo poloviti konce i uspostaviti partnerski odnos sa sindikatima. Mi trenutno nismo imali partnerski odnos s ministrom rada”, rekao je Matija Kroflin, Nezavisni sindikat.

“Ja mislim da ovaj ministar treba raditi sve suprotno od ministra Piletića i onda će biti bolje", nadodaje Kroflin.

I to je tek vrh sante leda u Ministarstvu koje odlučuje o većini građana - od umirovljenika, preko radnika do socijalno najugroženijih članova društva.