Subota je na cijelom Jadranu označila početak jake i dugotrajne promjene vremena. Zapuhalo je slabo do umjereno jugo koje tek ponegdje na moru ima jake do vrlo jake udare, a bio je to tek uvod u vrlo vjetrovite dane ispred nas.

Nema dijela Dalmacije u kojem nije palo barem malo kiše, no oborine su do 19 sati bile izrazito neravnomjerno raspoređene. Primjerice, na širem splitskom i sinjskom području palo je malo kiše, dok je na šibenskom području palo 10 do 20 litara po kvadratnom metru, u Drnišu 22, Vidu 28, Korčuli 35, Orašcu 85, Trstenu 94.

Također, izviještava Dalmacija danas, nevjerojatne količine oborine primilo je područje Zaostroga, gdje je danas do 19 sati, prema podacima Crometeo mreže postaja Pljusak.com, pala ekstremna 161 litra kiše po kvadratnom metru. Primjerice, u cijelom studenom u Splitu prosječno padne 113, a u Dubrovniku 147 litara kiše.

Tako je tijekom subote palo oko 150 posto mjesečne oborine. Kiša i dalje pada, zbog čega se brojne ulice nalaze pod vodom.

Nedjelja cijelom Jadranu donosi znatno više kiše nego subota, a dodatni problem stvarat će i vjetar.