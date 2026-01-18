Hladni val i jaka bura: Noći do -10, na istoku narančasti Meteoalarm

Vrijeme u našim krajevima je pod prevladavajućim utjecajem grebena anticiklone koja zauzima veliki dio istočne i sjeveroistočne Europe. S istoka će nam na početku novog tjedna nastaviti pritjecati vrlo hladan zrak, a negdje na polovici na vrijeme će kod nas sve više utjecati atmosferski poremećaj s juga, vezan za ciklonu u Sredozemlju. Preneseno u vremenski žargon, to otprilike znači sunčaniju i hladniju prvu polovicu tjedna, te više oblaka i barem poneku kap kiše u drugoj, s naglaskom na Jadran. Za vikend će biti i manje hladno.



Sutra ujutro, u mnogim dijelovima zemlje sunčano. Promjenjivije i oblačnije, prije svega na sjeveru i u gorskoj Hrvatskoj, no više oblaka, uglavnom u početku može biti i drugdje u središnjoj Hrvatskoj i ponegdje na sjevernom Jadranu. Tek lokalno je na kopnu moguća i magla. U istočnim krajevima puhat će jugoistočni i istočni vjetar, na većem dijelu Jadrana umjerena i jaka bura, koja podno Velebita na udare može biti olujna i lokalno orkanska. Južnije u Dalmaciji puhat će istočnjak i ponegdje jugo. Bit će dosta hladno, na kopnu se temperatura može spustiti i do -10, dok se na moru očekuje uglavnom između 4 i 9 stupnjeva.



Poslijepodne više sunca i u predjelima gdje je ujutro prevladavalo oblačno. Promjenjivije će se zadržati na sjeveru te južnije, prema gorskoj Hrvatskoj. Magla se mjestimice može navečer ponovno javiti. Noću do -10, no ni danju temperatura u središnjoj Hrvatskoj uglavnom neće preko nule.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavat će sunčano te će također biti vrlo hladno uz slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar. Temperatura će danju biti oko nule, no zbog one jutarnje koja će na širem području biti ispod -8, za istok zemlje na snazi je narančasti Meteoalarm.



U gorskoj Hrvatskoj zadržat će se većinom oblačno, na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano, mada prijepodne i ovdje može biti promjenjive naoblake. Puhat će umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura, u gorju često koji stupanj ispod nule, dok će na sjevernom Jadranu biti od 7, 8 stupnjeva uz obalu i u unutrašnjosti Istre do 13 koliko se očekuje na Kvarneru.



Najsunčanije i najtoplije bit će u Dalmaciji. Na sjeveru regije će puhati umjerena i jaka bura, a južnije istočni vjetar, pa i jugo. Dnevna temperatura će biti između 9 i 14 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

U utorak još dobrim dijelom vedro: veće šanse za nešto oblačnije i maglovito vrijeme ponovno su na sjeveru i krajnjem zapadu zemlje te u gorju. U Slavoniji će prevladavati sunčano. U srijedu nas očekuje postupno naoblačenje, a u četvrtak postoji i mala mogućnost za slabe oborine, prije svega u gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab, još u utorak na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Posvuda i hladno s dnevnom temperaturom ispod nule, dok se noću može spustiti do -10.



Na Jadranu u utorak pretežno sunčano. U srijedu sve oblačnije, no vrlo rijetko na jugu i uz mogućnost za poneku kap kiše. Oborina je izglednija u četvrtak. Do sredine tjedna će na sjevernom dijelu puhati umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Potom će slabjeti. Na jugu će puhati istočnjak, a prema otvorenom moru i jugo, kojeg može biti i ponegdje uz obalu. I na moru prvo hladnije, pa prema vikendu ponovno toplije.



Prije zatopljenja, na snazi je upozorenje na hladni val koji može djelovati na zdravlje. Umjerena opasnost od hladnog vala stoji za veći dio unutrašnjosti, dok je za istočne predjele stupanj upozorenja viši. Toplo se odijevajte i držite se grijanih prostora.