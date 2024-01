Njemačka okovana snijegom, jedna osoba izgubila život: Hladni udar stiže i u Hrvatsku

Veliko nevrijeme u pogodilo je Njemačku. Snijeg i niske temperature zabilježene su diljem zemlje pogotovo u središnjem i južnom dijelu Njemačke.

Njemačka meteorološka služba (DWD) izdala je upozorenje za građane da ne napuštaju svoje domove, osim u slučajevima nužnosti jer će ih tijekom dana pogoditi velika snježna oluja.

Jedna osoba zbog zimskih vremenskih uvjeta izgubila je život. Riječ je od 86-godišnjaku kojega je udario automobil dok je čistio snijeg na ulici. 63-godišnji vozač, koji je udario umirovljenika, zadobio je lakše ozlijede, prenosi njemački Spiegel.

The ice/#snowstorm event has begun in Germany. While precipitation analysis indicates mostly snow, sleet and not much freezing rain, DWD reports tell a different story: Several reports of black ice due to freezing rain have already been made. #EUwx #uwde pic.twitter.com/C7wdTFeQGc